باراك يواجه الحقيقة: جرأة لبنانية وتعنُّت إسرائيلي!

كتب صلاح سلام في" اللواء": أعاد الموفد الأميركي توم بعض الأمل إلى المشهد السياسي اللبناني حين أبدى تفاؤله بالخطوة التي اتخذتها عبر إقرار مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. هذه الخطوة، على أهميتها، لا تكفي وحدها ما لم تقابلها بخطوة مماثلة..الموقف اللبناني جاء حاسماً كما أبلغه الرؤساء الثلاثة لباراك: على أن تتحمل مسؤوليتها كاملة، وتضغط على حليفتها إسرائيل للالتزام الفعلي بوقف الخروقات ووقف التي تحوِّل الجنوب إلى ساحة مفتوحة للانتهاك المستمر.إنّ ازدواجية المعايير التي يمارسها باتت مكشوفة. يُطلب من نزع سلاح ، وتكريس سلطة الدولة، بينما يُترك المجال لإسرائيل كي تسرح وتمرح فوق أجوائه وحدوده من دون أي مساءلة. الأيام القليلة المقبلة ستكشف ما إذا كان التفاؤل الذي عبّر عنه باراك مجرد كلام ديبلوماسي للاستهلاك الإعلامي، أم أنه يعكس إرادة أميركية فعلية في كبحجماح إسرائيل وإجبارها على احترام القانون الدولي. لبنان قام بخطوته الأولى بكل جرأة، وعلى إسرائيل أن تتوقف عن غطرستها وتنفّذ التزاماتها، وإلا فإن الاستقرار سيظل رهينة العدوانية ، وغياب الإرادة الدولية لمواجهتها.