حادث مأساوي في عكار.. فقدت جنينها في رحمها نتيجة الرصاص الطائش

نُقلت السيدة "ن.ك" مواليد 2007 إلى في ، بعدما أصيبت بطلق ناري أثناء تواجدها في محلة – ، بحسب ما افادت مندوبة " ".وبحسب المعلومات الأولية فان السيدة حامل في شهرها التاسع، وقد فارق الجنين الحياة داخل رحم الوالدة نتيجة الإصابة، في حين ما زالت الأم تخضع لعملية جراحية وحالتها قيد المراقبة الدقيقة.وقد حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً بالحادث.