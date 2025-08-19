Advertisement

لبنان

حادث مأساوي في عكار.. فقدت جنينها في رحمها نتيجة الرصاص الطائش

Lebanon 24
19-08-2025 | 01:01
A-
A+
Doc-P-1406362-638911879659882218.jpg
Doc-P-1406362-638911879659882218.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نُقلت السيدة "ن.ك" مواليد 2007 إلى مستشفى الهيكلية في الكورة، بعدما أصيبت بطلق ناري أثناء تواجدها في محلة المحمرةعكار، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
وبحسب المعلومات الأولية فان السيدة حامل في شهرها التاسع، وقد فارق الجنين الحياة داخل رحم الوالدة نتيجة الإصابة، في حين ما زالت الأم تخضع لعملية جراحية وحالتها قيد المراقبة الدقيقة.
وقد حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً بالحادث.
 
مواضيع ذات صلة
رصاصة طائشة أصابت طفلة في عكار
lebanon 24
19/08/2025 12:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مأساوي.. مصرع عامل أثناء قطف المانجو
lebanon 24
19/08/2025 12:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤسسة غزة الإنسانية: 20 شخصا استشهدوا هذا الصباح بحادث مأساوي في خان يونس
lebanon 24
19/08/2025 12:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مأساوي في ويمبلي.. هذا ما جرى أثناء حفلة لـ"أويسيس"
lebanon 24
19/08/2025 12:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-08-19
04:56 | 2025-08-19
04:30 | 2025-08-19
04:24 | 2025-08-19
04:00 | 2025-08-19
04:00 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24