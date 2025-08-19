أداء سلام يثير امتعاض "فريقه"

Advertisement

تتزايد المؤشرات على وجود آراء متباينة داخل فريق رئيس الحكومة بشأن كيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة، وخصوصًا في ما يتعلق بملف سلاح الذي يشكل العنوان الاساسي للاشتباك السياسي.وبحسب المعلومات، فان بعض أعضاء الفريق يدعو إلى اعتماد مقاربة هادئة تتيح استمرار الحوار مع مختلف القوى، فيما يفضل آخرون التصعيد والتشدد في الطروحات.إلا أن اللافت، بحسب مصادر مطلعة، أن سلام لا يأخذ برأي أحد من فريقه، بل يمارس قناعاته الشخصية منفردًا، الأمر الذي يثير امتعاضًا داخليًا ويطرح علامات استفهام حول جدوى وجود فريق استشاري لا يُعتمد على رأيه فعليًا.