لبنان

أداء سلام يثير امتعاض "فريقه"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
19-08-2025 | 01:30
تتزايد المؤشرات على وجود آراء متباينة داخل فريق رئيس الحكومة نواف سلام بشأن كيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة، وخصوصًا في ما يتعلق بملف سلاح حزب الله الذي يشكل العنوان الاساسي للاشتباك السياسي.
وبحسب المعلومات، فان بعض أعضاء الفريق يدعو إلى اعتماد مقاربة هادئة تتيح استمرار الحوار مع مختلف القوى، فيما يفضل آخرون التصعيد والتشدد في الطروحات.
إلا أن اللافت، بحسب مصادر مطلعة، أن سلام لا يأخذ برأي أحد من فريقه، بل يمارس قناعاته الشخصية منفردًا، الأمر الذي يثير امتعاضًا داخليًا ويطرح علامات استفهام حول جدوى وجود فريق استشاري لا يُعتمد على رأيه فعليًا.

المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

"خاص لبنان24"

