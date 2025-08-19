ارتفاع في سعر البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟

Advertisement

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 اوكتان ألفي ليرة فيما تراجع سعر المازوت 32 ألف ليرة وقارورة 28 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.444.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.484.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.332.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.059.000 ليرة لبنانية