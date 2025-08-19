Advertisement

لبنان

ارتفاع في سعر البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟

Lebanon 24
19-08-2025 | 02:11
ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 اوكتان ألفي ليرة فيما تراجع سعر المازوت 32 ألف ليرة وقارورة الغاز 28 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1.444.000 ليرة لبنانية  
البنزين 98 أوكتان: 1.484.000 ليرة لبنانية  
المازوت: 1.332.000 ليرة لبنانية  
الغاز: 1.059.000 ليرة لبنانية 
 
لبنان

إقتصاد

