Advertisement

لبنان

قراءات متناقضة لزيارة براك

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
19-08-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1406404-638911938532546300.JPG
Doc-P-1406404-638911938532546300.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زيارة المبعوث الأميركي توم براك إلى بيروت التي جاءت بعد قرار الحكومة اللبنانية الأخير والتصعيد السياسي والإعلامي من جانب حزب الله، بدت في الشكل هادئة ومن دون نبرة تهديد مباشرة، لكنها حملت في طياتها رسائل متعددة.
Advertisement

 براك لم يوجّه أي انتقاد مباشر ل" حزب الله" أو للبنان، بل على العكس حمّل إســرائيل مسؤولية استكمال الحل، مشددًا على ضرورة أن تقدم تل أبيب تنازلات بعد القرار اللبناني القاضي بحصر السلاح بيد الدولة.
هذا الموقف بدا مفاجئًا للبعض، خصوصًا أنه لم يتماش مع الصورة التقليدية للضغوط الأميركية.
الأوساط السياسية في بيروت قرأت الزيارة بطريقتين مختلفتين. القراءة الأولى اعتبرت أن واشنطن تتعامل بواقعية، وأنها لا تريد الذهاب نحو تفجير داخلي أو تقسيم الجيش اللبناني، ولا حتى إشعال حرب أهلية جديدة. هذا التقدير يستند إلى أن الولايات المتحدة قد تكون وصلت إلى قناعة بأن أي هزّة كبيرة في الداخل ستؤدي إلى فوضى تتخطى حدود لبنان، وهو ما تحاول إدارة بايدن تجنبه في المرحلة الراهنة.
في المقابل، برزت قراءة ثانية أكثر تشاؤمًا، رأت أن ما جرى لا يتعدى كونه خداعًا استراتيجيًا للأميركيين، تمهيدًا لخطوة أكثر خطورة قد تتمثل في تصعيد عسكري كبير من جانب إســرائيل.

أصحاب هذا الرأي يشددون على أن تاريخ التعاطي الأميركي في المنطقة مليء بالمناورات، وأن تهدئة براك العلنية قد تكون مجرد غطاء لتحضيرات ميدانية مختلفة.

أما "حزب الله"، فبدا حتى الآن حذرًا في مقاربته للمرحلة. فهو لم يتجه نحو أي تصعيد في الشارع أو في الخطاب السياسي المباشر، وفضّل مراقبة التطورات بانتظار ما ستؤول إليه الأمور.
موقف "الحزب" يتركز على قاعدة واضحة: لن يكون هناك أي تحرك قبل الوصول إلى "الخط الأحمر"، أي لحظة بدء عملية فعلية لسحب السلاح بالقوة أو توجيه الجيش نحو المنشآت التابعة له. عندها فقط، سيكون الحزب أمام مواجهة مفتوحة، تختلف تمامًا عن إدارة التوتر الحالية.

السؤال الأبرز يبقى ما إذا كان الأميركيون سيسلكون خيار المواجهة المباشرة عبر فرض وقائع عسكرية على الأرض، أم أنهم سيكتفون في هذه المرحلة بنزع الغطاء الرسمي اللبناني عن سلاح الحزب، بما يضعه في موقع الدفاع السياسي والشعبي، من دون الذهاب إلى حرب شاملة.

هكذا، تبقى زيارة توم براك في المنطقة الرمادية بين التهدئة والتهديد، بين الواقعية والمناورة. وهي في كل الأحوال تعكس تعقيد المشهد اللبناني، حيث تتداخل حسابات الداخل مع ضغوط الخارج، وسط قلق متزايد من أن أي خطأ في الحسابات قد يفتح الباب على مرحلة أكثر خطورة مما يعيشه لبنان اليوم.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
لقاء برّاك - بري "الأهمّ": قراءات "متناقضة" وتكهّنات بالجملة!
lebanon 24
19/08/2025 12:21:32 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة براك في قراءة "حزب الله" : خلية اختصاصيين لرصد النتائج
lebanon 24
19/08/2025 12:21:32 Lebanon 24 Lebanon 24
قراءة جديدة تفكّ شيفرة براك: رسالة دبلوماسية مليئة بالإشارات!
lebanon 24
19/08/2025 12:21:32 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري: المؤشرات الإيجابية لزيارة براك منحت الداخل شيئًا من الارتياح
lebanon 24
19/08/2025 12:21:32 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-08-19
04:56 | 2025-08-19
04:30 | 2025-08-19
04:24 | 2025-08-19
04:00 | 2025-08-19
04:00 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24