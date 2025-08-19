Advertisement

لبنان

عون لقائد اليونيفيل: متمسكون ببقاء القوات الدولية في الجنوب طوال المدة اللازمة لتنفيذ الـ 1701

Lebanon 24
19-08-2025 | 03:04
A-
A+
Doc-P-1406416-638911947787592670.jpeg
Doc-P-1406416-638911947787592670.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لقائد "اليونيفيل" اللواء Diodato Abagnara تمسّك لبنان ببقاء القوات الدولية في الجنوب طوال المدة اللازمة لتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية.
Advertisement

وشدد الرئيس عون على أهمية التعاون بين الجيش و"اليونيفيل" وأهالي البلدات والقرى الجنوبية. 
ومن زوار بعبدا، النائب أديب عبد المسيح الذي قال بعد لقائه الرئيس عون: "أثنيت على المواقف السيادية والوطنية لفخامة الرئيس التي تهدف إلى قيام دولة قوية، ونوّهت بحكمته في تجنيب البلاد أي فتنة داخلية، وبجهوده في توحيد اللبنانيين."
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون يؤكد لقائد "اليونيفيل" تمسّك لبنان ببقاء القوات الدولية في الجنوب طوال المدة اللازمة لتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته
lebanon 24
19/08/2025 12:21:40 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد قوات اليونيفيل: بسط سلطة الدولة جنوبي لبنان يتطلب الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيليّة من مواقعها
lebanon 24
19/08/2025 12:21:40 Lebanon 24 Lebanon 24
موسى: المساعي مستمرة لتنفيذ الـ 1701
lebanon 24
19/08/2025 12:21:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون خلال لقاء وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة تفرض ضرورة بقاء "اليونيفيل" من أجل تطبيق القرار 1701
lebanon 24
19/08/2025 12:21:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-08-19
04:56 | 2025-08-19
04:30 | 2025-08-19
04:24 | 2025-08-19
04:00 | 2025-08-19
04:00 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24