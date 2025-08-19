عون لقائد اليونيفيل: متمسكون ببقاء القوات الدولية في الجنوب طوال المدة اللازمة لتنفيذ الـ 1701

أكد رئيس الجمهورية لقائد "اليونيفيل" اللواء Diodato Abagnara تمسّك ببقاء القوات الدولية في الجنوب طوال المدة اللازمة لتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته واستكمال انتشار حتى .وشدد على أهمية التعاون بين الجيش و"اليونيفيل" وأهالي البلدات والقرى الجنوبية.

ومن زوار ، النائب الذي قال بعد لقائه الرئيس عون: "أثنيت على المواقف السيادية والوطنية لفخامة الرئيس التي تهدف إلى قيام دولة قوية، ونوّهت بحكمته في تجنيب البلاد أي فتنة داخلية، وبجهوده في توحيد اللبنانيين."