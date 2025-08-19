في الضنية.. القوى الامنية تخلي عدداً من الخيم

Advertisement

باشرت القوى الأمنية عملية إخلاء عدد من الخيم في محلة البياض والتي يشغلها أشخاص مكتومي القيد، بحسب ما افادت مندوبة " ".وأوضحت المصادر أن الأرض عائدة لأحد المواطنين وأن عملية الإخلاء تأتي في إطار إعادة الأملاك إلى أصحابها الشرعيين.