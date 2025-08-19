Advertisement

لبنان

في الضنية.. القوى الامنية تخلي عدداً من الخيم

Lebanon 24
19-08-2025 | 03:32
A-
A+
Doc-P-1406426-638911964213883566.jpg
Doc-P-1406426-638911964213883566.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
باشرت القوى الأمنية صباح اليوم عملية إخلاء عدد من الخيم في محلة البياض قضاء الضنية والتي يشغلها أشخاص مكتومي القيد، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

وأوضحت المصادر أن الأرض عائدة لأحد المواطنين وأن عملية الإخلاء تأتي في إطار إعادة الأملاك إلى أصحابها الشرعيين.
 
مواضيع ذات صلة
شهيد وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين غربي خانيونس
lebanon 24
19/08/2025 12:21:54 Lebanon 24 Lebanon 24
7 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي على خيام النازحين في مواصي خانيونس
lebanon 24
19/08/2025 12:21:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: بدء الاجتماع الأمني بمشاركة نتنياهو وعدد من الوزراء وكبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية
lebanon 24
19/08/2025 12:21:54 Lebanon 24 Lebanon 24
في الضنية.. اشكال مسلح يوقع قتيلاً وعددًا من الجرحى
lebanon 24
19/08/2025 12:21:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-08-19
04:56 | 2025-08-19
04:30 | 2025-08-19
04:24 | 2025-08-19
04:00 | 2025-08-19
04:00 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24