Advertisement

لبنان

عبد المسيح شكر القوى الأمنية والصليب الأحمر بعد حادث شقيقه

Lebanon 24
19-08-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1406433-638911981765735842.png
Doc-P-1406433-638911981765735842.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تقدمت عائلة آل عبد المسيح في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للنائب أديب عبد المسيح، "بجزيل الشكر والإمتنان إلى جميع القامات السياسية و الأمنية والإجتماعية والأهل والأصدقاء الذين عادوا العميد نديم عبد المسيح( أخ النائب عبد المسيح)أو اتصلوا أو عبّروا عبر منصات التواصل الاجتماعي للإطمئنان والسؤال الى صحته بعد حادث السير المؤسف الذي تعرض له البارحة، وتعتذر العائلة عن أي تقصير بعدم الرد على الإتصالات نظرا لشدة ضغط المكالمات، كما يشكر النائب والعائلة، مؤسسة قوى الأمن الداخلي بشخص مديرها العام اللواء رائد عبدالله على كل الجهود والرعاية لتأمين سلامة شقيقنا الأكبر ومعالجة هذا الحدث بكل حرفية ودقة في  الاستجابة".
Advertisement

 كما شكر النائب عبد المسيح "إدارة وكوادر الصليب الاحمر ومستشفيي بشري وهيكل على العناية الطبية ورعايتهم المميزة".

 وكرر "دعوته القوى الأمنية الى ضرورة التشدد والحزم في تطبيق قوانين السير لتخفيف الحوادث المرورية على كل الأراضي اللبنانية". 
 
مواضيع ذات صلة
حادثة مروّعة في جبيل... والقوى الأمنيّة باشرت تحقيقاتها
lebanon 24
19/08/2025 14:47:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انتخابهم... عبد المسيح يبارك لرابطة مخاتير الكورة
lebanon 24
19/08/2025 14:47:55 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: دم الشهيد الياس طوق لم يجفّ بعد
lebanon 24
19/08/2025 14:47:55 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: القوات المسلحة الإيرانية ومنها الحرس الثوري والقوى الأمنية وقفت صلبة في الميدان دفاعاً عن الجمهورية الإسلامية
lebanon 24
19/08/2025 14:47:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:21 | 2025-08-19
07:12 | 2025-08-19
07:09 | 2025-08-19
07:08 | 2025-08-19
07:04 | 2025-08-19
07:00 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24