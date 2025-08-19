عبد المسيح شكر القوى الأمنية والصليب الأحمر بعد حادث شقيقه

Advertisement

تقدمت عائلة آل في بيان صدر عن للنائب ، "بجزيل الشكر والإمتنان إلى جميع القامات السياسية و الأمنية والإجتماعية والأهل والأصدقاء الذين عادوا العميد عبد المسيح( أخ النائب عبد المسيح)أو اتصلوا أو عبّروا عبر منصات التواصل الاجتماعي للإطمئنان والسؤال الى صحته بعد حادث السير المؤسف الذي تعرض له البارحة، وتعتذر العائلة عن أي تقصير بعدم الرد على الإتصالات نظرا لشدة ضغط المكالمات، كما يشكر النائب والعائلة، مؤسسة بشخص مديرها العام اللواء رائد كل الجهود والرعاية لتأمين سلامة شقيقنا الأكبر ومعالجة هذا الحدث بكل حرفية ودقة في الاستجابة".كما شكر النائب عبد "إدارة وكوادر ومستشفيي بشري وهيكل على العناية الطبية ورعايتهم المميزة".وكرر "دعوته القوى الأمنية الى ضرورة التشدد والحزم في تطبيق قوانين السير لتخفيف الحوادث المرورية على كل الأراضي ".