لبنان
عبد المسيح شكر القوى الأمنية والصليب الأحمر بعد حادث شقيقه
Lebanon 24
19-08-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقدمت عائلة آل
عبد المسيح
في بيان صدر عن
المكتب الإعلامي
للنائب
أديب عبد المسيح
، "بجزيل الشكر والإمتنان إلى جميع القامات السياسية و الأمنية والإجتماعية والأهل والأصدقاء الذين عادوا العميد
نديم
عبد المسيح( أخ النائب عبد المسيح)أو اتصلوا أو عبّروا عبر منصات التواصل الاجتماعي للإطمئنان والسؤال الى صحته بعد حادث السير المؤسف الذي تعرض له البارحة، وتعتذر العائلة عن أي تقصير بعدم الرد على الإتصالات نظرا لشدة ضغط المكالمات، كما يشكر النائب والعائلة، مؤسسة
قوى الأمن الداخلي
بشخص مديرها العام اللواء رائد
عبدالله على
كل الجهود والرعاية لتأمين سلامة شقيقنا الأكبر ومعالجة هذا الحدث بكل حرفية ودقة في الاستجابة".
كما شكر النائب عبد
المسيح
"إدارة وكوادر
الصليب
الاحمر
ومستشفيي بشري وهيكل على العناية الطبية ورعايتهم المميزة".
وكرر "دعوته القوى الأمنية الى ضرورة التشدد والحزم في تطبيق قوانين السير لتخفيف الحوادث المرورية على كل الأراضي
اللبنانية
".
