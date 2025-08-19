Advertisement

لبنان

"الداخلية" تنشر قرار تحديد توقيت وتدابير سير الشاحنات في هذه المحافظات

Lebanon 24
19-08-2025 | 05:18
نشرت وزارة الداخلية والبلديات قرار تحديد توقيت وتدابير سير الشاحنات في محافظات بيروت، جبل لبنان والبقاع.
إطلعوا على تفاصيل القرار هنا
