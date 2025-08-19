Advertisement

لبنان

سلام التقى نظيره الأردني: صوت الأردن مسموع في العالم ولبنان يحتاج إلى هذا الدور في هذه المرحلة التي يمرّ بها

Lebanon 24
19-08-2025 | 05:50
التقى رئيس الحكومة نواف سلام نظيره الأردني جعفر حسان في عمان.
وأشاد سلام بدور الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في دعم لبنان والوقوف إلى جانبه في كل المراحل. 
 
وقال: "صوت الأردن مسموع في العالم ولبنان يحتاج إلى هذا الدور في هذه المرحلة التي يمرّ بها".
 
وأضاف: "إسرائيل من عزلة إلى عزلة في العالم في ظل ما تقوم به من إجراءات في غزة والضفة الغربية".
 
ومن جانبه، أكد حسان وقوف الأردن إلى جانب لبنان ودعم سيادته وأمنه واستقراره. 
 
وقال: "الواقع لا يشير إلى وهم "إسرائيل الكبرى" بل إلى إسرائيل المنبوذة والمعزولة". 
