سلام التقى نظيره الأردني: صوت الأردن مسموع في العالم ولبنان يحتاج إلى هذا الدور في هذه المرحلة التي يمرّ بها

التقى رئيس الحكومة نظيره في .

وأشاد سلام بدور بقيادة الملك عبدالله الثاني في دعم والوقوف إلى جانبه في كل المراحل.

وقال: "صوت الأردن مسموع في العالم ولبنان يحتاج إلى هذا الدور في هذه المرحلة التي يمرّ بها".

وأضاف: " من عزلة إلى عزلة في العالم في ظل ما تقوم به من إجراءات في غزة والضفة الغربية".

ومن جانبه، أكد حسان وقوف الأردن إلى جانب لبنان ودعم سيادته وأمنه واستقراره.

وقال: "الواقع لا يشير إلى وهم "إسرائيل الكبرى" بل إلى إسرائيل المنبوذة والمعزولة".