لبنان

حادثة مروّعة في منطقة مزهر... هذا ما فعله شخصٌ بنفسه

Lebanon 24
19-08-2025 | 05:54
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ص.ف أطلق النار على نفسه بواسطة سلاح حربيّ، داخل منزله في منطقة مزهر – بصاليم.
وعلى الفور، حضرت القوى الأمنيّة والصليب الأحمر إلى المكان، بانتظار وصول الطبيب الشرعي للكشف على الجثة.
 
 
 
