حادثة مروّعة في منطقة مزهر... هذا ما فعله شخصٌ بنفسه

أفادت مندوبة " "، أنّ ص.ف أطلق النار على نفسه بواسطة سلاح حربيّ، داخل منزله في منطقة مزهر – بصاليم.

وعلى الفور، حضرت القوى الأمنيّة والصليب الأحمر إلى المكان، بانتظار وصول الطبيب الشرعي للكشف على الجثة.