لبنان

نواف سلام: إسرائيل من عزلة إلى عزلة في العالم

Lebanon 24
19-08-2025 | 06:39
قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الذي يقوم بزيارة رسمية للاردن إن "إسرائيل من عزلة إلى عزلة في العالم في ظل ما تقوم به من إجراءات في الضفة وغزة".
 واشار الى ان "صوت الأردن مسموع في العالم ولبنان يحتاج إلى هذا الدور في هذه المرحلة التي يمرّ به".
