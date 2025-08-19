Advertisement

لبنان

سفير الأوروغواي زار رئيس الجمهورية مودّعًا

Lebanon 24
19-08-2025 | 06:51
A-
A+
Doc-P-1406492-638912084288905183.png
Doc-P-1406492-638912084288905183.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار سفير الأوروغواي في لبنان Carlos Gitto رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مودّعًا لمناسبة اختتام مهامه، وذلك بالتزامن مع مرور 80 عامًا على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بري استقبل سفير الأوروغواي مودعاً
lebanon 24
19/08/2025 20:31:09 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير تونس زار قصر بعبدا مودعا
lebanon 24
19/08/2025 20:31:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تسلّم أوراق اعتماد سفراء اندونيسيا وايرلندا وغينيا بيساو
lebanon 24
19/08/2025 20:31:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي استقبل سفير الجمهورية التونسية في زيارة وداعية
lebanon 24
19/08/2025 20:31:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:30 | 2025-08-19
13:21 | 2025-08-19
13:21 | 2025-08-19
13:11 | 2025-08-19
13:04 | 2025-08-19
12:49 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24