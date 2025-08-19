Advertisement

لبنان

إنتخابات تكميلية في نقابة وسطاء التأمين.. طلال الأنسي رئيساً

Lebanon 24
19-08-2025 | 07:55
أجرت نقابة وسطاء التأمين في لبنان LIBS، في مقرها في سن الفيل، إنتخابات تكميلية لـ6 ستة أعضاء جدد لمجلسها لولاية جديدة مدتها سنتين. وفاز بالتزكية: إلياس حنا، طلال الأنسي، بول كابوش، أنطوان عبيد، جورج سعد، وجورج البيطار.
واليوم، اجتمع مجلس النقابة في حضور الأعضاء السابقين والمنتخبين حديثا بغية إنتخاب هيئة المكتب الجديد لنقابة وسطاء التأمين في  لبنان، وجاءت النتائج بالتزكية على الشكل التالي:
 
- طلال الأنسي:رئيسا. 
-أنطوان عبيد:نائبا للرئيس.
- طانيوس الدكاش: أمينا للسر.
- جوزف حداد: أمينا للصندوق
- سيلفيه الخوري: أمينة للشؤون المهنية.
- جورج سعد:أمينا للعلاقات العامة (عضو مجلس جديد).
 - شانتال شوفاني: أمينة لشؤون الإعلام والنشر والتوثيق.
 
أما بقية الأعضاء، فيشغل كل منهم منصب عضو في مجلس النقابة وهم : الياس حنا، نديم الحاج، بول كابوش، غسان الصائغ وجورج البيطار (عضو مجلس جديد).
 
بعد إنتخابات هيئة المكتب، ألقى الأنسي كلمة رحب فيها بالأعضاء الجدد. وشكر أعضاء المجلس السابقين على الثقة والجهود التي بذلوها وعلى الإنجازات التي حققها مجلس النقابة القديم. وطلب من الحاضرين أيضا الإستمرار في العمل كفريق واحد متماسك لما فيه خير ومصلحة النقابة.
