إنتخابات تكميلية في نقابة وسطاء التأمين.. طلال الأنسي رئيساً

أجرت نقابة وسطاء التأمين في LIBS، في مقرها في ، إنتخابات تكميلية لـ6 ستة أعضاء جدد لمجلسها لولاية جديدة مدتها سنتين. وفاز بالتزكية: إلياس حنا، طلال الأنسي، بول كابوش، أنطوان عبيد، سعد، وجورج .واليوم، اجتمع في حضور الأعضاء السابقين والمنتخبين حديثا بغية إنتخاب هيئة المكتب الجديد لنقابة وسطاء التأمين في لبنان، وجاءت النتائج بالتزكية على الشكل التالي:- طلال الأنسي:رئيسا.-أنطوان عبيد: .- طانيوس الدكاش: أمينا للسر.- حداد: أمينا للصندوق- سيلفيه : أمينة للشؤون المهنية.- جورج سعد:أمينا للعلاقات العامة (عضو مجلس جديد).- شانتال شوفاني: أمينة لشؤون الإعلام والنشر والتوثيق.أما بقية الأعضاء، فيشغل كل منهم منصب عضو في مجلس النقابة وهم : الياس حنا، الحاج، بول كابوش، غسان الصائغ وجورج البيطار (عضو مجلس جديد).بعد إنتخابات هيئة المكتب، ألقى الأنسي كلمة رحب فيها بالأعضاء الجدد. وشكر السابقين على الثقة والجهود التي بذلوها وعلى الإنجازات التي حققها مجلس النقابة القديم. وطلب من الحاضرين أيضا الإستمرار في العمل كفريق واحد متماسك لما فيه خير ومصلحة النقابة.