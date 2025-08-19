الملك عبدالله الثاني: نُؤكّد دعم الأردن الكامل للبنانيين

Advertisement

أكد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني لدى استقباله رئيس الحكومة الدكتور ، اليوم "دعم الكامل للبنان في تعزيز أمنه والحفاظ على سيادته".وأشار خلال اللقاء الذي حضره ولي الاردني الأمير ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى "أهمية توسيع التعاون بين الأردن ولبنان في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية".ودعا إلى" إدامة التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق الاستقرار الإقليمي".وعن ، اكد العاهل الاردني أن "أمن سوريا واستقرارها أولوية مشتركة"، لافتا إلى" دعم الأردن لجهود الأشقاء السوريين في الحفاظ على استقرار بلدهم وسيادته وسلامة مواطنيه".وعلى صعيد المستجدات بالمنطقة، جدد تأكيد " ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للأهالي للحد من معاناتهم.وأعاد جلالة الملك التأكيد على رفض الأردن القاطع لخطط الرامية لتوسيع نفوذها في والمنطقة"، وفق ما نقلت وكالة الانياء الاردنية " ".