لبنان

الملك عبدالله الثاني: نُؤكّد دعم الأردن الكامل للبنانيين

Lebanon 24
19-08-2025 | 07:59
أكد  العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني لدى استقباله رئيس  الحكومة الدكتور نواف سلام، اليوم "دعم الأردن الكامل للبنان في تعزيز أمنه والحفاظ على سيادته".
وأشار خلال اللقاء الذي حضره  ولي العهد الاردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى "أهمية توسيع التعاون بين الأردن ولبنان في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية".
ودعا  إلى" إدامة التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق الاستقرار الإقليمي".
وعن سوريا،  اكد العاهل الاردني أن "أمن سوريا واستقرارها أولوية مشتركة"، لافتا إلى" دعم الأردن لجهود الأشقاء السوريين في الحفاظ على استقرار بلدهم وسيادته وسلامة مواطنيه".
وعلى صعيد المستجدات بالمنطقة، جدد تأكيد " ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للأهالي للحد من معاناتهم.
وأعاد جلالة الملك التأكيد على رفض الأردن القاطع لخطط إسرائيل الرامية لتوسيع نفوذها في الضفة الغربية والمنطقة"، وفق ما نقلت وكالة الانياء الاردنية "بترا".
سلام يشيد بدور الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في دعم لبنان والوقوف إلى جانبه في كل المراحل
الأردن يعزّي لبنان بشهداء الجيش ويؤكد تضامنه الكامل
الملك عبد الله الثاني: كارثة غزة تفوق أي شيء شهدناه في التاريخ الحديث
العاهل الأردني اتصل بالرئيس عون معزياً: نؤكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان وجيشه
لبنان

عربي-دولي

