خالفتا الوزن الرسمي.. محضرا ضبط في حق شركتي غاز جنوباً

جال مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب على مراكز تعبئة في كل من ، ، العباسية، البرغلية ، ، وصيدا للتثبت من الالتزام بالتسعيرة الرسمية والوزن الرسمي لقوارير الغاز.

وتم بنتيجتها تسطير محضري ضبط في حق شركتين لعدم التزامهما بالوزن الرسمي .