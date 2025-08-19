Advertisement

لبنان

بري عرض مع رسامني للمستجدات

Lebanon 24
19-08-2025 | 08:17
Doc-P-1406523-638912135533619113.jpg
Doc-P-1406523-638912135533619113.jpg photos 0
 استقبل رئيس مجلس النواب  نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني حيث تم عرض للاوضاع العامة والمستجدات وبرامج عمل وزارة الاشغال .
 واستقبل بري وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين وبحث معه شؤونا متصلة بالقطاعين الصحي والإستشفائي .
