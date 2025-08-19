28
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
25
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بري عرض مع رسامني للمستجدات
Lebanon 24
19-08-2025
|
08:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس مجلس النواب
نبيه بري
في مقر الرئاسة الثانية في
عين التينة
وزير الاشغال العامة والنقل
فايز رسامني
حيث تم عرض للاوضاع العامة والمستجدات وبرامج عمل وزارة الاشغال .
Advertisement
واستقبل
بري
وزير الصحة
العامة الدكتور ركان
ناصر الدين
وبحث معه شؤونا متصلة بالقطاعين الصحي والإستشفائي .
مواضيع ذات صلة
جنبلاط عرض المستجدات مع النائبة الإسبانية هناء جلّول
Lebanon 24
جنبلاط عرض المستجدات مع النائبة الإسبانية هناء جلّول
19/08/2025 20:32:43
19/08/2025 20:32:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الثقافة عرض المستجدات مع النائب سليم الصايغ
Lebanon 24
وزير الثقافة عرض المستجدات مع النائب سليم الصايغ
19/08/2025 20:32:43
19/08/2025 20:32:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بري ناقش المستجدات مع العريضي والتقى ممثل البنك الدولي الجديد
Lebanon 24
بري ناقش المستجدات مع العريضي والتقى ممثل البنك الدولي الجديد
19/08/2025 20:32:43
19/08/2025 20:32:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بري بحث مع الفرزلي في المستجدات
Lebanon 24
بري بحث مع الفرزلي في المستجدات
19/08/2025 20:32:43
19/08/2025 20:32:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
زيارة براك إلى لبنان بمشاركة أورتاغوس.. إعادة ضبط أم ضغط استراتيجي؟
Lebanon 24
زيارة براك إلى لبنان بمشاركة أورتاغوس.. إعادة ضبط أم ضغط استراتيجي؟
13:30 | 2025-08-19
19/08/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري عن بطلي صيدا في الفنون القتالية: يرفعان علم لبنان في بطولة العالم
Lebanon 24
بهية الحريري عن بطلي صيدا في الفنون القتالية: يرفعان علم لبنان في بطولة العالم
13:21 | 2025-08-19
19/08/2025 01:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. سرقة تطال مدرستين رسميتين
Lebanon 24
في لبنان.. سرقة تطال مدرستين رسميتين
13:21 | 2025-08-19
19/08/2025 01:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
محفوظ: اغتيال شحادة محاولة لاغتيال الحقيقة.. والإعلام سلاح بوجه العدوان
Lebanon 24
محفوظ: اغتيال شحادة محاولة لاغتيال الحقيقة.. والإعلام سلاح بوجه العدوان
13:11 | 2025-08-19
19/08/2025 01:11:25
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أوضاع مباني الضاحية بعد الحرب.. هذا ما تقوله الأرقام
Lebanon 24
عن أوضاع مباني الضاحية بعد الحرب.. هذا ما تقوله الأرقام
13:04 | 2025-08-19
19/08/2025 01:04:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا جديد "زودة العسكريين"
Lebanon 24
هذا جديد "زودة العسكريين"
14:41 | 2025-08-18
18/08/2025 02:41:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
06:29 | 2025-08-19
19/08/2025 06:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو "ضد حزب الله" تطرحه صحيفة إسرائيلية.. ما هو؟
Lebanon 24
سيناريو "ضد حزب الله" تطرحه صحيفة إسرائيلية.. ما هو؟
16:40 | 2025-08-18
18/08/2025 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "الحرب الأهلية" في لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن "الحرب الأهلية" في لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيلي؟
14:30 | 2025-08-18
18/08/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
10:31 | 2025-08-19
19/08/2025 10:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:30 | 2025-08-19
زيارة براك إلى لبنان بمشاركة أورتاغوس.. إعادة ضبط أم ضغط استراتيجي؟
13:21 | 2025-08-19
بهية الحريري عن بطلي صيدا في الفنون القتالية: يرفعان علم لبنان في بطولة العالم
13:21 | 2025-08-19
في لبنان.. سرقة تطال مدرستين رسميتين
13:11 | 2025-08-19
محفوظ: اغتيال شحادة محاولة لاغتيال الحقيقة.. والإعلام سلاح بوجه العدوان
13:04 | 2025-08-19
عن أوضاع مباني الضاحية بعد الحرب.. هذا ما تقوله الأرقام
12:49 | 2025-08-19
هل سيزور البابا لبنان؟
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
19/08/2025 20:32:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
19/08/2025 20:32:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
19/08/2025 20:32:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24