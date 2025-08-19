Advertisement

لبنان

الرئيس عون يمنح جان لوي مانغي وساماً رئاسياً في بوم وداعه

Lebanon 24
19-08-2025 | 09:00
منح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، المهندس المعماري جان لوي مانغي الفارس المكرس بالنذور الرسمية في منظمة مالطا ذات السيادة، ووضعه على نعشه في يوم وداعه في كنيسة القديس يوسف للآباء اليسوعيين في مونو - بيروت وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة.
وترأس الصلاة لراحة نفسه مطران اللاتين في لبنان سيزار آسايان يحيط به الأب فيكتور أسود ورئيس جامعة القديس يوسف الأب سليم دكاش ولفيف من الكهنة.

وكانت كلمة للوزير سلامة، تحدث فيها عن الراحل جان لوي مانغي "المبدع في كل عمل قام به"، وعن المواهب التي كان يملكها والتي وظفها من أجل "توطيد العلاقات اللبنانية الفرنسية التي كان لها رمزا صادقا وحريصا عليها"، وقال: "إني أتشرف أن أنقل الى عائلته الكريمة تعازي فخامة رئيس الجمهورية وتعازي دولة رئيس مجلس الوزراء وأتشرف أيضا، بأن أنقل لكم وسام الأرز من درجة فارس الذي قرر فخامة رئيس البلاد أن يمنحه لفقيدنا الكبير".
 
