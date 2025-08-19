الرئيس عون يمنح جان لوي مانغي وساماً رئاسياً في بوم وداعه

Advertisement

منح رئيس الجمهورية ، المهندس المعماري جان لوي مانغي الفارس المكرس بالنذور الرسمية في منظمة مالطا ذات السيادة، ووضعه على نعشه في يوم وداعه في كنيسة القديس يوسف للآباء اليسوعيين في مونو - الدكتور غسان سلامة.وترأس الصلاة لراحة نفسه مطران اللاتين في سيزار آسايان يحيط به الأب فيكتور أسود ورئيس جامعة القديس يوسف الأب سليم دكاش ولفيف من الكهنة.وكانت كلمة للوزير سلامة، تحدث فيها عن الراحل جان لوي مانغي "المبدع في كل عمل قام به"، وعن المواهب التي كان يملكها والتي وظفها من أجل "توطيد العلاقات التي كان لها رمزا صادقا وحريصا عليها"، وقال: "إني أتشرف أن أنقل الى عائلته الكريمة تعازي فخامة رئيس الجمهورية وتعازي دولة وأتشرف أيضا، بأن أنقل لكم وسام الأرز من درجة فارس الذي قرر فخامة رئيس البلاد أن يمنحه لفقيدنا الكبير".