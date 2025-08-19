إشكال في الزاهرية وطوق أمنيّ للجيش

أفادت مندوبة " "، أنّ م.ح وخ.ح أطلقوا النار في الهواء، بسبب إشكال وقع بينهم وبين ن.د.ط، في منطقة الزاهرية - الغرياء.

وعلى الفور حضرت قوة من الجيش الى المكان، وضربت طوقاً امنياً، وتعمل على ملاحقة مطلقي النار.