لبنان

سحب صاروخ غير منفجر من منزل في بلدة كفرحمام

Lebanon 24
19-08-2025 | 10:57
قام عناصر فوج الهندسة في الجيش، بسحب صاروخ غير منفجر من منزل  في بلدة كفرحمام.
