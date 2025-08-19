سلام ندّد بسياسة التهجير وتصريحات نتنياهو: تشكّل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي

Advertisement

اجرى الدكتور نواف سلام زيارة رسمية إلى الأردنية الهاشمية، حيث التقى جلالة الملك عبد الله الثاني بحضور سمو ولي الأمير الحسين بن عبدالله، ودولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان. وقد وصف رئيس الحكومة العلاقات اللبنانية- الأردنية بأنها استراتيجية، مجددا الشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة الأردنية على الدعم المتواصل للبنان في مختلف الميادين خاصة دعم ، ومساندة في المحافل الدولية لا سيما للضغط على اسرائيل كي تنسحب من الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها ولوقف اعتداءاتها اليومية.وقد شرح الرئيس سلام الجهود التي قامت بها الحكومة منذ تشكيلها في سبيل اعادة تفعيل مؤسسات الدولة عن طريق الإصلاحات، ولتعزيز الامن والسيادة والاستقرار.هذا وشدد رئيس أنّ لبنان يقف صفاً واحداً مع سائر والإسلامية في رفضه القاطع لتصريحات رئيس وزراء بنيامين نتنياهو بشأن ما يُسمّى "إسرائيل الكبرى".وأكّد أنّ هذه التصريحات تشكّل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.كما ندد بسياسات التهجير والتوسع والمجازر الاسرائيلية المستمرة في ، مما يستوجب تحمّل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني، والوقوف بوجه السياسات الاسرائيلية التي تهدد استقرار المنطقة بأسرها.وقد اكد رئيس الحكومة على تمسك لبنان بالمبادرة العربية للسلام التي اعتمدت في قمة عام ٢٠٠٢.من ناحية اخرى شدد الرئيس سلام على أهمية تعزيز استقرار والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها.