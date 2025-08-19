Advertisement

لبنان

سلام ندّد بسياسة التهجير وتصريحات نتنياهو: تشكّل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي

Lebanon 24
19-08-2025 | 11:45
اجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث التقى جلالة الملك عبد الله الثاني بحضور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، ودولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان. وقد وصف رئيس الحكومة اللبنانية العلاقات اللبنانية- الأردنية بأنها استراتيجية، مجددا الشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة الأردنية على الدعم المتواصل للبنان في مختلف الميادين خاصة دعم الجيش اللبناني، ومساندة لبنان في المحافل الدولية لا سيما للضغط على اسرائيل كي تنسحب  من الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها ولوقف اعتداءاتها اليومية. 
وقد شرح الرئيس سلام الجهود التي قامت بها الحكومة منذ تشكيلها في سبيل اعادة تفعيل مؤسسات الدولة عن طريق الإصلاحات، ولتعزيز الامن والسيادة والاستقرار.

هذا وشدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني على أنّ لبنان يقف صفاً واحداً مع سائر الدول العربية والإسلامية في رفضه القاطع لتصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بشأن ما يُسمّى "إسرائيل الكبرى".
وأكّد  أنّ هذه التصريحات تشكّل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. 

كما ندد  بسياسات التهجير والتوسع والمجازر الاسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، مما يستوجب تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني، والوقوف بوجه السياسات الاسرائيلية التي تهدد استقرار المنطقة بأسرها.

وقد اكد رئيس الحكومة على تمسك لبنان بالمبادرة العربية للسلام التي اعتمدت في قمة بيروت عام ٢٠٠٢.

من ناحية اخرى شدد  الرئيس سلام على أهمية تعزيز استقرار سوريا والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها.
تابع
