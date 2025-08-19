Advertisement

لبنان

بسبب الإستفزازات.. إشكال جماعي وإطلاق نار

Lebanon 24
19-08-2025 | 11:55
A-
A+
Doc-P-1406602-638912268149701068.png
Doc-P-1406602-638912268149701068.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع إشكال فردي بين المدعو "ح.ا" و "ر.ع" في محلة شارع البقار، تطوّر سريعاً إلى عراك بالأيدي، قبل أن يتدخّل عدد من الشبان من طرفي الخلاف ليتحوّل إلى تضارب جماعي، حسب مندوبة "لبنان24".
Advertisement

وفي وقت لاحق، أقدم المدعو "م.ق" على إطلاق النار في الهواء من مسدس حربي. وتبيّن أن خلفية الإشكال تعود إلى استفزازات متبادلة بين الأطراف.

وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادثة.
مواضيع ذات صلة
بسبب ركن سيارة... إشكال تطوّر إلى إطلاق نار
lebanon 24
19/08/2025 23:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر في صيدا.. "إشكال وإطلاق نار"
lebanon 24
19/08/2025 23:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر في بلدة بقاعية.. إشكال وإطلاق نار
lebanon 24
19/08/2025 23:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال تطوّر إلى إطلاق نار في بعلبك
lebanon 24
19/08/2025 23:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:26 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:23 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:55 | 2025-08-19
15:38 | 2025-08-19
15:32 | 2025-08-19
15:26 | 2025-08-19
15:23 | 2025-08-19
15:21 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24