بسبب الإستفزازات.. إشكال جماعي وإطلاق نار

وقع إشكال فردي بين المدعو "ح.ا" و "ر.ع" في محلة شارع البقار، تطوّر سريعاً إلى عراك بالأيدي، قبل أن يتدخّل عدد من الشبان من طرفي الخلاف ليتحوّل إلى تضارب جماعي، حسب مندوبة " ".وفي وقت لاحق، أقدم المدعو "م.ق" على إطلاق النار في الهواء من مسدس حربي. وتبيّن أن خلفية الإشكال تعود إلى استفزازات متبادلة بين الأطراف.وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادثة.