زار عضو اللقاء النائب بلال عبدالله، يرافقه مستشار رئيس الإشتراكي ، حسام حرب، والمدير التنفيذي لشركة سبلين المهندس أديب ، والبلديات العميد أحمد .اللقاء تخلله استعراض لعدد من المشاريع الإنمائية وإقليم الخروب، فيما قدّم الهاشم عرضًا حول مشروع الطاقة الشمسية الجاري تنفيذه في سبلين.كما جرى التطرق إلى الشأن السياسي العام وتطورات الأوضاع الداخلية، حيث نقل حسام حرب إلى الوزير الحجار تحيات .