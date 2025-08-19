Advertisement

لبنان

عبدالله وحرب يطرحان مشاريع الشوف مع وزير الداخلية.. و"سبلين" تعرض مشروعها للطاقة الشمسية

Lebanon 24
19-08-2025 | 12:18
زار عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، يرافقه مستشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، حسام حرب، والمدير التنفيذي لشركة ترابة سبلين المهندس أديب الهاشم، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار.
اللقاء تخلله استعراض لعدد من المشاريع الإنمائية في الشوف وإقليم الخروب، فيما قدّم الهاشم عرضًا حول مشروع الطاقة الشمسية الجاري تنفيذه في سبلين.

كما جرى التطرق إلى الشأن السياسي العام وتطورات الأوضاع الداخلية، حيث نقل حسام حرب إلى الوزير الحجار تحيات رئيس الحزب تيمور جنبلاط.
