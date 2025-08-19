"التيار" عرض لتفاعلات قرار تكليف الجيش بإعداد خطة لحصر السلاح

Advertisement

وأشار البيان الى أنه "سيكون لرئيس إطلالة عبر محطة العربية عند الحادية عشرة من هذه الليلة، يحدد فيها الموقف من التطورات، إنطلاقا من مواقف التيار التي تؤكد على حق في تحرير أرضه ووقف العدوان بجميع أشكاله وتحميل الدولة مسؤولية الدفاع عن الأرض والشعب، وبالتالي حصر السلاح بيد ".ولفت الى أن "الهيئة عرضت ما تقدم به تكتل لبنان القوي من سؤال للحكومة حول أسباب عدم استكمال تنفيذ إنشاء محافظة جونية - ، وما حوله التكتل من الأسئلة التي سبق أن تقدم بها الى الحكومة وتجاوزت المهل القانونية دون الرد عليها الى استجواب وهي:1- مخالفات قانونية بالمناقلات الدبلوماسية2- معادلات شهادات3- استعداد لمواجهة أزمة شحّ المياه خلال صيف وخريف العام 2025".