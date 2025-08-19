Advertisement

لبنان

انزلقت دراجتها تحت شاحنة… فتاة تتعرّض لحادث خطير على طريق شكا

Lebanon 24
19-08-2025 | 12:33
أصيبَت الشابة ر.أ بعد انزلاق دراجتها النارية تحت شاحنة يقودها المدعو م. س على طريق شكاالبترون.
ونُقلت ر.أ على الفور إلى مستشفى البترون بواسطة عناصر الصليب الأحمر، حيث وُصفت حالتها بالـمستقرّة.
 

وقد حضرت القوى الأمنية إلى مكان الحادث، وتم توقيف سائق الشاحنة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. (الوكالة الوطنية) 
