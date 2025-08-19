انزلقت دراجتها تحت شاحنة… فتاة تتعرّض لحادث خطير على طريق شكا

Advertisement

أصيبَت الشابة ر.أ بعد انزلاق دراجتها النارية تحت شاحنة يقودها المدعو م. س على – .ونُقلت ر.أ على الفور إلى بواسطة عناصر ، حيث وُصفت حالتها بالـمستقرّة.وقد حضرت القوى الأمنية إلى مكان الحادث، وتم توقيف سائق الشاحنة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. (الوكالة الوطنية)