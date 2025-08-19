Advertisement

لبنان

هل سيزور البابا لبنان؟

Lebanon 24
19-08-2025 | 12:49
كشف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، عن أن البابا لاون الرابع عشر سيزور لبنان قريبا.
وقال الراعي خلال مقابلة تلفزيونية أنّه لم يتم بعد تحديد موعد الزيارة، إلا انّها قريبة.

ولفت إلى أنّ الزيارة قد تكون قبل كانون الاول.
