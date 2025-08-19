Advertisement

لبنان

عن أوضاع مباني الضاحية بعد الحرب.. هذا ما تقوله الأرقام

Lebanon 24
19-08-2025 | 13:04
كشف وزير المالية ياسين جابر للجديد عن أنّه سيكون هناك صندوق متوفر فيه حوالي 335 مليون دولار للبدء باعادة اعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة، بعد توقيع القرض مع البنك الدولي واقراره في المجلس النيابي.
وعن أوضاع مباني الضاحية، أشار إلى انّه هناك حوالي 500 مبنى في الضاحية الجنوبية متصدّع وتكلفة ترميمهم تقريباً 60 مليون دولار.

أضاف:" يتم العمل على ترميم الابنية المتصدعة في الضاحية وتم توفير 20 مليون دولار بتبرّع من دولة العراق وهناك امكانية ان يؤمن مبلغ من الخزينة اللبنانية من أجل السير بعملية الاعمار".
