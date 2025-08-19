Advertisement

لبنان

في لبنان.. سرقة تطال مدرستين رسميتين

Lebanon 24
19-08-2025 | 13:21
أقدم مجهولون فجر اليوم على سرقة مدرستين رسميتين في مدينة طرابلس. ففي مدرسة البنات الرسمية الأولى على طريق المئتين، دخل السارقون عبر الخلع والكسر إلى غرفة الكهرباء، حيث سرقوا محوّلًا كهربائيًا ومعدات كهربائية، وُصفت الخسائر فيها بـ"الجسيمة".
أما في مدرسة التقدّم في منطقة باب الرمل، فقد دخل اللصوص بالطريقة نفسها وسرقوا بطارية ليثيوم وإنفرتر قبل أن يلوذوا بالفرار.

وبحسب مصادر محلية، فإن المدرستين سبق أن تعرّضتا لسرقات مماثلة، فيما يرجّح الأهالي أن تكون وراء هذه العمليات عصابة متخصّصة تستهدف المدارس.
