بهية الحريري عن بطلي صيدا في الفنون القتالية: يرفعان علم لبنان في بطولة العالم

Advertisement

استقبلت رئيسة "مؤسسة " النائبة السابقة بهية الحريري، اليوم، في "أكاديمية الدولة الوطنية" التابعة للمؤسسة في ، البطلين آدم وأمير أحمد السن اللذين أحرزا المركزين الثالث والخامس في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة (MMA) التي نظمها الاتحاد الدولي للعبة في مدينة " " بالإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من ألف لاعب من عدة بلدان.ورافق البطلين السن في الزيارة مدربهما ورئيس الأكاديمية البطل الدولي محمد ، ومدير الأكاديمية والدهما أحمد السن.واطلع الوفد أجواء مشاركة الشقيقين السن في البطولة ضمن المنتخب الوطني، بعد فوزهما ببطولة ، ممثلين "أكاديمية صيدا للفنون القتالية". وقد أحرز آدم الميدالية البرونزية بعد فوزه بالمركز الثالث من بين 21 لاعباً ضمن مجموعته في الفئة العمرية 10 – 11 سنة وزن 30 كلغ، فيما حلّ أمير في المركز الخامس بين 24 لاعباً ضمن مجموعته في الفئة العمرية نفسها وزن 27 كلغ. وواجه الشقيقان السن خلال المباريات أبطالاً من أوزبكستان وأذربيجان وأرمينيا في نفس الفئة والوزن.ورحبت الحريري بالوفد، مباركة للشقيقين السن هذا "التألق الرياضي عالمياً وما حققاه من إنجاز رفعا به اسم ناديهما ومدينتهما وعلم لبنان عالياً في هذا المحفل الرياضي العالمي".ونوّهت بجهود المدرب الغربي في "نشر وتعزيز لعبة الفنون القتالية في لبنان، وفي دعم وتشجيع المواهب الرياضية وتخريج الأبطال المميزين فيها”، معربة عن “فخرها الكبير بالبطلين السن ومتمنية لهما المزيد من التألق".، شكر وفد الأكاديمية للحريري "رعايتها ودعمها الدائمين للرياضة وللأبطال الرياضيين، وحرصها المستمر على تكريم الطاقات الشابة والمبدعين في هذا المجال كما في غيره من المجالات".