هل التعليم 4 أيّام في الأسبوع يطبّق في المدارس الخاصة أيضا؟

صدر عن منسق عام التربوية الخاصة في الأب بيان أشار من خلاله إلى أنّ "القرار الصادر عن بشأن التعليم أربعة أيّام في الأسبوع يخصّ التعليم الرسمي وليس القطاع الخاص إلّا إذا ارتأت إدارة المدرسة الخاصة ذلك لظروف معينة خاصة بها. فاقتضى التوضيح".