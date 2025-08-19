Advertisement

لبنان

هل التعليم 4 أيّام في الأسبوع يطبّق في المدارس الخاصة أيضا؟

Lebanon 24
19-08-2025 | 13:33
صدر عن منسق عام اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان الأب يوسف نصر بيان أشار من خلاله إلى أنّ "القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي بشأن التعليم أربعة أيّام في الأسبوع يخصّ التعليم الرسمي وليس القطاع الخاص إلّا إذا ارتأت إدارة المدرسة الخاصة ذلك لظروف معينة خاصة بها. فاقتضى التوضيح". 
