تفقد خان القشلة في صيدا.. مشروع إيطالي لإحياء التراث والحرف المحلية

تفقد الرئيس ، برفقة سفير فابريسيو مارسيللي، والنائب الدكتور البزري، ورئيس بلدية المهندس مصطفى حجازي، وعدد من ، خان القشلة (الحمص) في المدينة، الذي يخضع حاليًا للتأهيل ضمن مشروع ممول من الوكالة للتعاون الدولي وتحت إشراف .وخلال الجولة، اطلع الوفد على الأعمال المنجزة حتى الآن، وتم عرض الخطوات المتبقية لاستكمال المشروع، بما يضمن إعادة إحياء هذا المعلم التراثي وتحويله إلى حاضنة للأعمال الحرفية في صيدا.ويهدف المشروع إلى الحفاظ على الإرث الثقافي واليدوي والحرفي للمدينة، وتنشيط الحركة السياحية والثقافية، من خلال توفير مساحة مستدامة تدعم الحرفيين المحليين وتبرز الهوية التاريخية المتجذرة لصيدا.