Advertisement

لبنان

تفقد خان القشلة في صيدا.. مشروع إيطالي لإحياء التراث والحرف المحلية

Lebanon 24
19-08-2025 | 13:44
A-
A+
Doc-P-1406654-638912331645563992.png
Doc-P-1406654-638912331645563992.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تفقد الرئيس فؤاد السنيورة، برفقة سفير إيطاليا فابريسيو مارسيللي، والنائب الدكتور عبد الرحمن البزري، ورئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، خان القشلة (الحمص) في المدينة، الذي يخضع حاليًا للتأهيل ضمن مشروع ممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي وتحت إشراف مجلس الإنماء والإعمار.
Advertisement

وخلال الجولة، اطلع الوفد على الأعمال المنجزة حتى الآن، وتم عرض الخطوات المتبقية لاستكمال المشروع، بما يضمن إعادة إحياء هذا المعلم التراثي وتحويله إلى حاضنة للأعمال الحرفية في صيدا.

ويهدف المشروع إلى الحفاظ على الإرث الثقافي واليدوي والحرفي للمدينة، وتنشيط الحركة السياحية والثقافية، من خلال توفير مساحة مستدامة تدعم الحرفيين المحليين وتبرز الهوية التاريخية المتجذرة لصيدا.
مواضيع ذات صلة
بلدية حارة صيدا تستضيف مشروعا لخدمات الصحة النفسية
lebanon 24
19/08/2025 23:30:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" أطلق الإحياء العاشورائي بسلسلة من الأنشطة في صيدا والجوار
lebanon 24
19/08/2025 23:30:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية صيدا تنظّم جلسة عامة لتقييم الأثر البيئي لمشروع "التكيّف مع تغيّر المناخ"
lebanon 24
19/08/2025 23:30:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أمسية شعرية في خان الإفرنج - صيدا لمناسبة عيد الموسيقى
lebanon 24
19/08/2025 23:30:23 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:26 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:23 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:55 | 2025-08-19
15:38 | 2025-08-19
15:32 | 2025-08-19
15:26 | 2025-08-19
15:23 | 2025-08-19
15:21 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24