لبنان

المجلس المذهبي للطائفة الموحدين الدروز: تأكيد دعم السويداء وتعزيز العمل المجتمعي

Lebanon 24
19-08-2025 | 13:54
Doc-P-1406655-638912336841543784.png
Doc-P-1406655-638912336841543784.png photos 0
انعقدت الهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز في اجتماعها الدوري في دار الطائفة ببيروت، برئاسة رئيس المجلس شيخ العقل الدكتور سامي أبي المنى، بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، والنواب مروان حمادة، وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ، وأعضاء المجلس.
افتتح الشيخ أبي المنى الجلسة مشدداً على أهمية انتظام عمل المجلس في جلساته العادية وتفعيل دور لجانه، إضافة إلى دور المديرية العامة للمجلس ومديرية مشيخة العقل، مع التركيز على تطوير العمل لتحسين الأداء وتقديم الأفضل للمجتمع التوحيدي في المرحلة الراهنة، بما يعزز الثقة وينفذ الخطط اللازمة لتحقيق الأهداف المتوخاة.

وتحدث النائب حمادة عن الواقع السياسي العام وتأثيراته على الطائفة، منوّهاً بمواقف الأستاذ وليد جنبلاط حيال أحداث السويداء، مؤكداً أهمية توحيد الرؤى ومقاربتها بما يخدم الطائفة والمنطقة. بعد ذلك، عرض أعضاء مجلس الإدارة أعمال اللجان والمقترحات التطويرية.

وفي ختام الاجتماع، لخص شيخ العقل النقاط الأساسية التالية:
1. السعي لمعالجة القضايا الجوهرية، بما فيها استثمار العقارات الوقفية، استكمال برامج الثقافة التوحيدية، تطوير مشروع رعاية الأسرة، تقديم الدعم للأسر المحتاجة، وتعزيز التواصل مع المغتربين.
2. متابعة ملء الشواغر في مديريتي مشيخة العقل والمجلس المذهبي بعد موافقة مجلس الوزراء.
3. تطوير المراكز التابعة للمجلس، بما في ذلك المركز الصحي في عاليه وكليّة الأمير السيد عبد الله التنوخي الجامعية للعلوم التوحيدية في عبيه، ومراكز الثقافة التوحيدية في المناطق.
4. استمرار حملة دعم أهلنا في السويداء، وتقديم المساعدات الإنسانية، والتواصل مع المنظمات الدولية لفتح طرق آمنة، والتخفيف عن معاناة الأهالي في ظل الحصار المفروض على جبل العرب.
5. التأكيد على مواقف المجلس وشيخ العقل بشأن أحداث السويداء، انطلاقاً من الأسس التاريخية للطائفة وهويتها الإسلامية والعربية الراسخة.
6. تقدير مواقف الأستاذ وليد جنبلاط الثابتة والمميزة في كل المحطات المفصلية للطائفة، رغم محاولات النيل منه.
7. مناشدة جميع أبناء الطائفة التحلّي بالحكمة والابتعاد عن المشاحنات، والعمل لما فيه خير الطائفة، بهدف تجاوز المحنة وإعادة النهوض بها بسلام.
