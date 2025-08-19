28
لبنان
بالتعاون مع مؤسسة "أبو مرعي الخيرية".. بلدية صيدا تطلق حملة لمكافحة التسول
Lebanon 24
19-08-2025
|
14:05
A-
A+
أعلنت بلدية
صيدا
في بيان رسمي أن مؤسسة "أبو مرعي الخيرية" أطلقت، اعتباراً
من اليوم
، مبادرة مشكورة بالتنسيق مع البلدية للمساهمة في مكافحة ظاهرة ممتهني التسول المسيئة لمدينة صيدا وأهلها. وشملت الحملة اليوم تقاطعي "
إيليا
" و"سبينس" وعدداً من الشوارع والكورنيش البحري.
ولفت البيان إلى أن الحملة ستستمر لعدة أشهر، حيث ستفرز مؤسسة "أبو مرعي الخيرية" عدداً من المتفرغين وتتحمل نفقات تواجدهم بشكل دائم عند الإشارات الضوئية في تقاطعي "إيليا" و"سبينس". وتهدف الحملة إلى منع ممتهني التسول، ومعظمهم من فتيان وفتيات قاصرين، من التواجد في هذه النقاط التي ينتشرون فيها بكثافة، حيث يعمدون إلى مضايقة سائقي وركاب السيارات والمارة تحت ستار التسول.
ونوّه
رئيس اتحاد
بلديات صيدا –
الزهراني
ورئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى
حجازي
بهذه الحملة، معبراً عن أمله في نجاحها ووضع حد نهائي لظاهرة ممتهني التسول، الذين يتم استقدامهم من خارج المدينة ونشرهم في شوارعها وعند التقاطعات.
وأكد حجازي أن شرطة بلدية صيدا وأعضاء
المجلس البلدي
يواكبون الحملة ميدانياً، وسيتم التنسيق مع محافظ الجنوب الأستاذ
منصور ضو
لضمان نجاحها بشكل مستدام، بالتعاون والتنسيق أيضاً مع القوى الأمنية.
