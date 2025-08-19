بالتعاون مع مؤسسة "أبو مرعي الخيرية".. بلدية صيدا تطلق حملة لمكافحة التسول

Advertisement

أعلنت بلدية في بيان رسمي أن مؤسسة "أبو مرعي الخيرية" أطلقت، اعتباراً ، مبادرة مشكورة بالتنسيق مع البلدية للمساهمة في مكافحة ظاهرة ممتهني التسول المسيئة لمدينة صيدا وأهلها. وشملت الحملة اليوم تقاطعي " " و"سبينس" وعدداً من الشوارع والكورنيش البحري.ولفت البيان إلى أن الحملة ستستمر لعدة أشهر، حيث ستفرز مؤسسة "أبو مرعي الخيرية" عدداً من المتفرغين وتتحمل نفقات تواجدهم بشكل دائم عند الإشارات الضوئية في تقاطعي "إيليا" و"سبينس". وتهدف الحملة إلى منع ممتهني التسول، ومعظمهم من فتيان وفتيات قاصرين، من التواجد في هذه النقاط التي ينتشرون فيها بكثافة، حيث يعمدون إلى مضايقة سائقي وركاب السيارات والمارة تحت ستار التسول.ونوّه بلديات صيدا – ورئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى بهذه الحملة، معبراً عن أمله في نجاحها ووضع حد نهائي لظاهرة ممتهني التسول، الذين يتم استقدامهم من خارج المدينة ونشرهم في شوارعها وعند التقاطعات.وأكد حجازي أن شرطة بلدية صيدا وأعضاء يواكبون الحملة ميدانياً، وسيتم التنسيق مع محافظ الجنوب الأستاذ لضمان نجاحها بشكل مستدام، بالتعاون والتنسيق أيضاً مع القوى الأمنية.