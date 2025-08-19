بعد اتهامه بالفتنة.. نواب وشخصيات لبنانية يقدمون شكوى ضد قاسم

Advertisement

أعلن عدد من النواب والشخصيات السياسية في ، الثلاثاء، تقديم شكوى أمام والنيابة العامة ضد لحزب الله، ، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي اعتبرها المجتمعون تحريضية وتثير النعرات الطائفية، مهددةً استقرار البلاد وداعية إلى مخاطر .وعقد النواب وممثلون عن أحزاب " السيادية" اجتماعاً طارئاً في ببيروت، حيث ناقشوا تصريحات التي وصفوها بأنها "لامست حدود تعريض لبنان لحرب أهلية وإثارة النعرات الطائفية". وأوضح بيانهم أن هذه التصريحات جاءت في وقت حساس من تاريخ لبنان، في ظل جهود الحكومة الجديدة لإنهاء حالة الفلتان المسلح، وهو ما اعتبروه تهديداً مباشراً للشعب اللبناني.وأكد البيان أن المجتمعين قرروا اللجوء إلى القضاء اللبناني بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد نعيم قاسم وكل من يثبت تورطه، محذرين من أن السكوت عن هذه التصريحات سيعرض اللبنانيين للخطر الداهم.وكان قاسم قد صرح في وقت سابق بأن قرار الحكومة تجريد الحزب من سلاحه قد يؤدي إلى " "، مؤكداً استعداد الحزب لخوض "معركة" للحفاظ على سلاحه، واصفاً القرار الحكومي بأنه ينتهك ميثاق العيش المشترك ويعرض البلاد لأزمة كبيرة.