لبنان

بالصورة.. حريق ضخم في شتورا

Lebanon 24
19-08-2025 | 14:26
شبّ حريق كبير في شتورا داخل أرض مفتوحة، حسب مندوبة "لبنان24".
وتعمل فرق من الدفاع المدني على إخماده.
 
