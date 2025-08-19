Advertisement

لبنان

وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم

Lebanon 24
19-08-2025 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1406666-638912359910678640.png
Doc-P-1406666-638912359910678640.png photos 0
أشارت "اليازا" عبر صفحتها على "أكس" إلى أنّ الدفاع المدني السوري أعلن وفاة رجل لبناني وإصابة زوجته الأردنية وطفليهما بجروح.
وحسب المعلومات، فقد تعرضت العائلة لحادث سير، حيث تدهورت سيارتهم على طريق درعا دمشق.
 
وبحسب موقع "تجمع أحرار حوران" المحلي، فإن الحادث وقع بالقرب من جسر جباب بريف درعا الشمالي على الأوتوستراد الدولي دمشق – عمان، وأدى إلى وفاة شخص وإصابة 4 آخرين.
 
من جانبه، أفاد الدفاع المدني السوري بأن رجلاً لبنانياً توفي، فيما أصيبت زوجته الأردنية وطفلاه بجروح، إثر تدهور السيارة التي كانوا يستقلونها على طريق درعا - دمشق بالقرب من بلدة جباب.
 

 


 
