نائب يطالب بإعادة تفعيل "خدمة العلم"

Advertisement

وفي بيان له، اعتبر رستم أنها "تسهم في تعزيز القيم الوطنية والانضباط والمسؤولية لدى الشباب، وتعيد إحياء روح الانتماء للوطن في ظل التحديات الراهنة".وأشار إلى "إمكانية طرح مشروع قانون جديد في مجلس النواب لإعادة إقرار خدمة ، بحيث تكون مرنة ومناسبة للواقع الحالي، وتقترح كـ"مخيم صيفي سنوي" تنظمه الدولة، يجمع الشباب من مختلف المناطق في بيئة موحّدة تسهم في الانصهار الوطني وتعزيز ثقافة المواطنة".وشدّد رستم على أن " يمكن أن تكون نقطة تحول في إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، عبر إشراك الشباب في مشروع وطني يُعزّز شعورهم بالعدالة والانتماء، ويدرّبهم على النظام وتحمل المسؤولية".