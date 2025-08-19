Advertisement

لبنان

نائب يطالب بإعادة تفعيل "خدمة العلم"

Lebanon 24
19-08-2025 | 13:06
شدد النائب أحمد رستم، اليوم الثلاثاء، على اهمية "إعادة تفعيل "خدمة العلم" في لبنان بصيغة حديثة". 
وفي بيان له، اعتبر رستم أنها "تسهم في تعزيز القيم الوطنية والانضباط والمسؤولية لدى الشباب، وتعيد إحياء روح الانتماء للوطن في ظل التحديات الراهنة".

وأشار إلى "إمكانية طرح مشروع قانون جديد في مجلس النواب لإعادة إقرار خدمة العلم، بحيث تكون مرنة ومناسبة للواقع الحالي، وتقترح كـ"مخيم صيفي سنوي" تنظمه الدولة، يجمع الشباب من مختلف المناطق اللبنانية في بيئة موحّدة تسهم في الانصهار الوطني وتعزيز ثقافة المواطنة".

وشدّد رستم على أن "هذه المبادرة يمكن أن تكون نقطة تحول في إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، عبر إشراك الشباب في مشروع وطني يُعزّز شعورهم بالعدالة والانتماء، ويدرّبهم على النظام وتحمل المسؤولية".
