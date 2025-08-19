28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نائب يطالب بإعادة تفعيل "خدمة العلم"
Lebanon 24
19-08-2025
|
13:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد النائب
أحمد رستم
، اليوم الثلاثاء، على اهمية "إعادة تفعيل "
خدمة العلم
" في
لبنان
بصيغة حديثة".
Advertisement
وفي بيان له، اعتبر رستم أنها "تسهم في تعزيز القيم الوطنية والانضباط والمسؤولية لدى الشباب، وتعيد إحياء روح الانتماء للوطن في ظل التحديات الراهنة".
وأشار إلى "إمكانية طرح مشروع قانون جديد في مجلس النواب لإعادة إقرار خدمة
العلم
، بحيث تكون مرنة ومناسبة للواقع الحالي، وتقترح كـ"مخيم صيفي سنوي" تنظمه الدولة، يجمع الشباب من مختلف المناطق
اللبنانية
في بيئة موحّدة تسهم في الانصهار الوطني وتعزيز ثقافة المواطنة".
وشدّد رستم على أن "
هذه المبادرة
يمكن أن تكون نقطة تحول في إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، عبر إشراك الشباب في مشروع وطني يُعزّز شعورهم بالعدالة والانتماء، ويدرّبهم على النظام وتحمل المسؤولية".
مواضيع ذات صلة
الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريباً
Lebanon 24
الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريباً
20/08/2025 02:07:14
20/08/2025 02:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الأردن يعلن عن اعادة تفعيل خدمة العلم قريبًا
Lebanon 24
الأردن يعلن عن اعادة تفعيل خدمة العلم قريبًا
20/08/2025 02:07:14
20/08/2025 02:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"التقدمي" يطالب بالشفافية والمساعدات وإعادة البناء في السويداء
Lebanon 24
"التقدمي" يطالب بالشفافية والمساعدات وإعادة البناء في السويداء
20/08/2025 02:07:14
20/08/2025 02:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: متظاهرون يطالبون بإعادة الرهائن وإنهاء الحرب يغلقون شارعا رئيسيا في القدس
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: متظاهرون يطالبون بإعادة الرهائن وإنهاء الحرب يغلقون شارعا رئيسيا في القدس
20/08/2025 02:07:14
20/08/2025 02:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء
16:55 | 2025-08-19
19/08/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيان حازم… قبلان يرد على الراعي: شعار المقاومة لم يسقط
Lebanon 24
في بيان حازم… قبلان يرد على الراعي: شعار المقاومة لم يسقط
16:31 | 2025-08-19
19/08/2025 04:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
جبهة العمل الإسلامي عن الادعاء على قاسم: "موقف جائر ومضلّل يخدم العدو الإسرائيلي"
Lebanon 24
جبهة العمل الإسلامي عن الادعاء على قاسم: "موقف جائر ومضلّل يخدم العدو الإسرائيلي"
15:55 | 2025-08-19
19/08/2025 03:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرفاعي: دروس الإمام الحسين توجهنا نحو الكرامة ودعم المقاومة وحماية لبنان
Lebanon 24
الرفاعي: دروس الإمام الحسين توجهنا نحو الكرامة ودعم المقاومة وحماية لبنان
15:38 | 2025-08-19
19/08/2025 03:38:40
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل استقبل وفودًا بلدية من قضاء الشوف برفقة عطالله
Lebanon 24
باسيل استقبل وفودًا بلدية من قضاء الشوف برفقة عطالله
15:32 | 2025-08-19
19/08/2025 03:32:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
Lebanon 24
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
14:30 | 2025-08-19
19/08/2025 02:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
06:29 | 2025-08-19
19/08/2025 06:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
10:31 | 2025-08-19
19/08/2025 10:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا
10:18 | 2025-08-19
19/08/2025 10:18:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. اشتباك مسلح قرب مسجد في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو.. اشتباك مسلح قرب مسجد في لبنان
14:43 | 2025-08-19
19/08/2025 02:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2025-08-19
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء
16:31 | 2025-08-19
في بيان حازم… قبلان يرد على الراعي: شعار المقاومة لم يسقط
15:55 | 2025-08-19
جبهة العمل الإسلامي عن الادعاء على قاسم: "موقف جائر ومضلّل يخدم العدو الإسرائيلي"
15:38 | 2025-08-19
الرفاعي: دروس الإمام الحسين توجهنا نحو الكرامة ودعم المقاومة وحماية لبنان
15:32 | 2025-08-19
باسيل استقبل وفودًا بلدية من قضاء الشوف برفقة عطالله
15:26 | 2025-08-19
أحرقوا سرير فتاة مشردة لضمّها إليهم… توقيف عصابة خطيرة في لبنان
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
20/08/2025 02:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
20/08/2025 02:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
20/08/2025 02:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24