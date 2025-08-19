Advertisement

لبنان

أحرقوا سرير فتاة مشردة لضمّها إليهم… توقيف عصابة خطيرة في لبنان

Lebanon 24
19-08-2025 | 15:26
تمكنت شرطة بلدية صور، بقيادة مفوض الشرطة شادي نجدي، من توقيف عدد من الأشخاص بعد استدراجهم من مخيم البص إلى الحديقة العامة، إثر قيامهم بإحراق سرير خشبي في منطقة الحديقة العامة كانت تنام عليه فتاة مشردة تقيم في الحديقة.
وبعد تسليم الموقوفين إلى الجهات المختصة، بيّنت التحقيقات أنّهم يشكّلون عصابة مؤلفة من ستة أشخاص، متورطة في سرقة الدراجات النارية وعمليات سلب في مدينة صور.


كما وتبيّن أنّهم حاولوا استدراج الفتاة وضمّها إلى مجموعتهم.


وتتابع الجهات الأمنية المختصة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الموقوفين.
 
