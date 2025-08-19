Advertisement

لبنان

باسيل استقبل وفودًا بلدية من قضاء الشوف برفقة عطالله

Lebanon 24
19-08-2025 | 15:32
 استقبل رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، وفوداً بلدية من قضاء الشوف، في حضور النائب غسان عطالله ومنسّق القضاء وليد صابر.
ومن الوفود وفد بلدية المشرف برئاسة زاهر عون، يرافقه عدد من الأعضاء ومنسّق البلدة جوزيف عون.

ومن ثم وفد بلدية وادي الست برئاسة جهاد مقصود، مع الأعضاء، ومنسّق البلدة عزيز جوهر، وأمينة سر هيئة القضاء جوزين جوهر.

كما واستقبل وفداً من بلدية وادي شحرور السفلى برئاسة جورج أبو راشد والأعضاء، في حضور الأستاذ فادي بو رحال ومنسّق قضاء بعبدا فادي نصار.
