باسيل استقبل وفودًا بلدية من قضاء الشوف برفقة عطالله

استقبل رئيس " "، النائب ، وفوداً بلدية من قضاء ، في حضور النائب غسان عطالله ومنسّق وليد صابر.ومن الوفود وفد بلدية المشرف برئاسة زاهر عون، يرافقه عدد من الأعضاء ومنسّق البلدةومن ثم وفد بلدية وادي برئاسة جهاد مقصود، مع الأعضاء، ومنسّق البلدة عزيز جوهر، وأمينة سر هيئة القضاء جوزين جوهر.كما واستقبل وفداً من بلدية وادي شحرور السفلى برئاسة أبو راشد والأعضاء، في حضور الأستاذ فادي بو رحال ومنسّق قضاء فادي نصار.