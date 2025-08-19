تركيب وتشغيل شبكات الإنارة ومضخات المياه في عدد من بلدات الجنوب

Advertisement

قامت شركة مراد، المتعهّدة الأشغال من ، بإعادة تأهيل ومد وتركيب شبكات الإنارة على السلوقي الحجير، إضافةً إلى تغذية وتشغيل محطات ضخ المياه في عدد من بلدات الجنوب.وشملت الأعمال: الغندورية، ، مجدل سلم، حولا، شقرا، عيناتا، إلى جانب مضخات ومستشفى ، وبخاصة بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنى التحتية جراء الاعتداءات خلال الحرب.