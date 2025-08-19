Advertisement

لبنان

تركيب وتشغيل شبكات الإنارة ومضخات المياه في عدد من بلدات الجنوب

Lebanon 24
19-08-2025 | 15:23
Doc-P-1406689-638912406028713235.png
Doc-P-1406689-638912406028713235.png photos 0
قامت شركة مراد، المتعهّدة الأشغال من شركة كهرباء لبنان، بإعادة تأهيل ومد وتركيب شبكات الإنارة على طريق وادي السلوقي الحجير، إضافةً إلى تغذية وتشغيل محطات ضخ المياه في عدد من بلدات الجنوب.
وشملت الأعمال: الغندورية، عيترون، مجدل سلم، حولا، شقرا، عيناتا، إلى جانب مضخات بنت جبيل ومستشفى ميس الجبل، وبخاصة بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنى التحتية جراء الاعتداءات الإسرائيلية خلال الحرب.
 
