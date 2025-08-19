جبهة العمل الإسلامي عن الادعاء على قاسم: "موقف جائر ومضلّل يخدم العدو الإسرائيلي"

Advertisement

استهجنت "جبهة العمل الإسلامي" ما وصفته بـ"الكلام المجحف والجائر والمفتري والمضلّل وغير الوطني" الصادر عن جهات اعتبرتها تابعة للمشروع الأميركي، والتي قررت الادعاء على لحزب نعيم بتهمة التحريض على وغيرها من الافتراءات، معتبرة أن هذه الأفعال تتماشى مع "مطالب العدو اليهودي ".وأوضحت أن هؤلاء الجهات "مخطئون جدّاً في تقديراتهم، ولا يدركون مصلحة الوطن، ولا يهمهم سيادته أو حريته واستقلاله"، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء في وقت يواصل فيه العدو الصهيوني اعتداءاته على ، مخالفًا القرار الأممي 1701 ومتجاهلاً العهود والمواثيق الدولية، بما في ذلك ضمانات اللجنة الخماسية الدولية للبنان.