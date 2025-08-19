Advertisement

لبنان

جبهة العمل الإسلامي عن الادعاء على قاسم: "موقف جائر ومضلّل يخدم العدو الإسرائيلي"

Lebanon 24
19-08-2025 | 15:55
استهجنت "جبهة العمل الإسلامي" ما وصفته بـ"الكلام المجحف والجائر والمفتري والمضلّل وغير الوطني" الصادر عن جهات اعتبرتها تابعة للمشروع الأميركي، والتي قررت الادعاء على الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بتهمة التحريض على الحرب الأهلية وغيرها من الافتراءات، معتبرة أن هذه الأفعال تتماشى مع "مطالب العدو اليهودي الصهيوني".
وأوضحت الجبهة أن هؤلاء الجهات "مخطئون جدّاً في تقديراتهم، ولا يدركون مصلحة الوطن، ولا يهمهم سيادته أو حريته واستقلاله"، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء في وقت يواصل فيه العدو الصهيوني اعتداءاته على لبنان، مخالفًا القرار الأممي 1701 ومتجاهلاً العهود والمواثيق الدولية، بما في ذلك ضمانات اللجنة الخماسية الدولية للبنان.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24