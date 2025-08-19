اتفاق لبناني- اردني على اجتماع اللجنة العليا المشتركة اجتماعها خلال العام الحالي

Advertisement

قام رئيس الحكومة نواف سلام أمس بزيارة رسمية للأردن قابل خلالها العاهل الأردني الملك عبدﷲ الثاني، الذي أكد "دعم الأردن الكامل للبنان في تعزيز أمنه والحفاظ على سيادته"، بحسب بيان للديوان الملكي الهاشمي. وأشار الملك عبدالله خلال اللقاء بحضور ولي الأمير الحسين ورئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، إلى "أهمية توسيع التعاون بين الأردن ولبنان في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية"، مشدّداً على "إدامة التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق الاستقرار الإقليمي.واجتمع سلام مع نظيره الأردني جعفر حسان الذي شدّد على أن " واستمراره للأراضي أمرٌ مدان"، مشددًا على "ضرورة إتمام اتفاقية وقف إطلاق النار بالكامل ووقف الاعتداءات المستمرة على الأراضي اللبنانية".بدوره، أشاد سلام "بدور الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في دعم والوقوف إلى جانبه في كل المراحل"، وأكد أنها "مواقف تاريخية واستراتيجية مقدّرة". واعتبر أن " من عزلة إلى عزلة في العالم في ظل ما تقوم به من إجراءات في غزة والضفة الغربية". وأشار إلى أن "صوت الأردن مسموع في العالم ولبنان يحتاج إلى هذا الدور في هذه المرحلة التي يمرّ بها".كما أعلن سلام "أننا نقف صفاً واحداً مع سائر والإسلامية في رفضها القاطع لتصريحات بشأن ما يُسمّى "إسرائيل الكبرى".وقد جرى الاتفاق على أن تعقد اللجنة الاردنية – اللبنانية المشتركة اجتماعها خلال العام الحالي، للتركيز على التجارة والنقل والطاقة، لتوسيع التعاون فيها خلال الفترة المقبلة.