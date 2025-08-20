إطلاق قذيفة b7.. هذا ما جرى فجرا في بعلبك

وقع اشكال فجر اليوم في بين عائلتي ش. و ر. في حي العسيرة تطور إلى إطلاق نار، استعملت خلاله القذائف الصاروخية، بحسب ما افادت مندوبة " ".

وسُمِع دوي قذيفة b7 في ارجاء مدينة ما ثار هلع الاهالي.