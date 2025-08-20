Advertisement

لبنان

إطلاق قذيفة b7.. هذا ما جرى فجرا في بعلبك

Lebanon 24
20-08-2025 | 00:45
وقع اشكال فجر اليوم في مدينة بعلبك بين عائلتي ش. و ر. في حي العسيرة تطور إلى إطلاق نار، استعملت خلاله القذائف الصاروخية، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وسُمِع دوي قذيفة b7 في ارجاء مدينة بعلبك ما ثار هلع الاهالي.
وعلى الفور حضرت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على ضبط الأمن فيما يجري العمل على ملاحقة مطلقي النار .
 
