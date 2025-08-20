أيوب رداً على بلدية جزين – عين مجدلين: لاحترام صلاحيات الجيش وحده

Advertisement

أشار بيان صادر عن المكتب الاعلامي لعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة ، الى أنه "فوجئنا بقرار صادر عن رئيس بلدية – عين مجدلين يمنع التصوير الجوي لأي غرض تصويري ضمن نطاق البلدية، إلا بعد الحصول على إذن خطي من البلدية والجيش معًا، علما أن ومديرية المخابرات هما وحدهما المرجعية الوحيدة المخولة قانونًا بمنح أو رفض تراخيص التصوير الجوي بطائرات الدرون لأسباب أمنية."وقال: "إن هذا القرار لا يُعد فقط تعدّيًا على صلاحيات الجهات الأمنية، بل يُظهر أيضًا أن رئيس البلدية يقف في وجه أي فرصة تُسهم في تسويق جزين والترويج لسياحتها . وهذا مؤسف جدًا، خصوصًا في الوقت الذي تحتاج فيه جزين إلى كل دعم ممكن لتُسلّط عليها الأضواء وتُبرز كنقطة جذب على الخريطة السياحية ".أضاف: "هذا بالاضافة الى أنه بدلا من ان تبادر البلدية إلى دعم المبادرات الفردية والجماعية أو تكريم من يساهمون بالترويج للسياحة في البلدة وقضائها، نراها تضع العوائق أمامهم، وتُقيّد تحركاتهم ومساهماتهم الفعالة".تابع: "اما اذا كانت لدى البلدية أي رغبة فعلية برعاية هذا النوع من الترويج، فعليها أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة، من حيث تأمين التمويل اللازم ودفع بدلات والأدبية للعاملين في هذا المجال، لا أن تُعيق جهودهم."وختم: "لذا، نطالب بلدية جزين – عين مجدلين بالتراجع عن هذا القرار فورًا، وندعوها إلى احترام صلاحيات الجيش اللبناني وحده في ما يتعلّق بالتصوير الجوي، خصوصًا أن المناسبات التي يتم تصويرها ليست مناسبات خاصة أو ذات طابع سري بل هي مناسبات دينية وعامة ولقطات لمناظر طبيعية في المنطقة. جزين تستحق أن يراها الجميع من السماء، وتستحق أن تُروى قصتها من قبل أبنائها وبكل الوسائل المتاحة."وأرفق البيان بهاشتاغ "جزين تستحق" وبصور لجزين بعدسة المصور اللبناني إبن جزين رامي رزق.