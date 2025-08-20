معركة ديبلوماسية تسبق التمديد لليونيفيل.. واشنطن: فرصة أخيرة للحكومة اللبنانية لتنفيذ قراراتها

Advertisement

باشر الدولي مناقشة مشروع قرار قدّمته فرنسا، لتمديد ولاية "اليونيفيل" لمدة سنة، في ظل معطيات تعكس معركة ديبلوماسية غير مسبوقة لجهة احتمال أن تكون فترة التمديد المرتقبة الأخيرة لولاية اليونيفيل هذه المرة، ما لم تخضع لتعديلات جدرية في صلاحياتها تحت وطأة تشدد أميركي – إسرائيلي في الدفع نحو إنهاء مهماتها.وتفيد المعطيات ان ، وعلى رغم معارضتها القوية للتجديد لـ "اليونيفيل" تتجه إلى الموافقة على مشروع القرار الفرنسي بالتجديد لهذه القوة، مشترطة أن يكون ذلك لعام أخير فقط. مصادر قريبة من الخارجية الأميركية قالت إن هذه الموافقة المشروطة هي فرصة أخيرة للحكومة ، وتأتي إفساحًا في المجال لتنفيذ قراراتها بأن تصبح الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في جنوب ، وأن تسيطر سيطرة كاملة على كل الأراضي اللبنانية.وقبل ستة أيام من موعد تصويت مجلس الأمن الدولي على التمديد لليونيفيل أبلغ رئيس الجمهورية جوزف عون، قائد القوة الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ديوداتو أبانيارا، "أن لبنان متمسك ببقاء القوة الدولية في الجنوب في المدة التي يتطلبها تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته واستكمال انتشار حتى الحدود الدولية"، وأكد "أن لبنان بدأ اتصالات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، والدول الشقيقة والصديقة لتأمين التمديد لـ"اليونيفيل" نظراً لحاجة لبنان إليها من جهة، ولضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب ومواكبة تمركز الجيش بعد قرار الحكومة زيادة القوى اللبنانية العاملة في الجنوب إلى 10 آلاف عسكري، وهذا أمر يتطلب تعاوناً مع "اليونيفيل" التي تقوم بواجباتها كاملة وتنتشر في بلدات ومواقع عدة لها أهميتها في الحفاظ على الأمن في الجنوب، وبالتالي فإن أي تحديد زمني لانتداب "اليونيفيل" مغاير للحاجة الفعلية إليها سوف يؤثر سلباً على الوضع في الجنوب الذي لا يزال يعاني من احتلال لمساحات من أراضيه".وكانت وبصفتها رئيسة لمجلس الأمن هذا الشهر، حددت الاثنين المقبل، موعداً للتصويت على النص الذي وصفه دبلوماسيون بأنه "متوازن"إذ إنه يستجيب لمطالبة الحكومة اللبنانية بالتجديد لـ"اليونيفيل"من جهة، ولمساعي إدارة الرئيس الأميركي ترمب لخفض مساهمة في كل عمليات حفظ السلام عبر العالم، بما فيها "اليونيفيل"من جهة أخرى.