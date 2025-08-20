Advertisement

لبنان

باسيل: نحن مع تسليم السلاح من دون الوصول إلى صدام داخلي

Lebanon 24
20-08-2025 | 00:58
A-
A+
Doc-P-1406774-638912736698993482.jpg
Doc-P-1406774-638912736698993482.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مقابلة عبر "العربية" الى أن "بين التيار وبين حزب الله كان هناك تفاهم مكتوب وقائم على فكرة قيام دولة تعمل من خلال استراتيجية للدفاع عن لبنان، على أن يكون سلاح حزب الله من ضمن هذه الاستراتيجية". وأوضح: "حزب الله لم يلتزم معنا لأن سلاحه في حرب الاسناد كان ضمن إطار هجومي على اسرائيل وبالتالي انقلب حزب الله على وثيقة تفاهم موقعة مع "التيار"، مشيراً الى أن "سلاح حزب الله كان رادعاً لإسرائيل عن الاعتداء على لبنان، وما حصل هو أن السلاح لم يعد رادعاً ووظيفته الدفاعية أصبحت محدودة للدفاع على لبنان وبالتالي يجب أن يدخل ضمن قوة الدولة للدفاع عن لبنان ضد اسرائيل". وقال: "نحن نعقد تفاهمات وطنية، ولكن لا نوافق على كل ما يفعله أي فريق نعقد تفاهماً سياسياً معه فنحن كلبنانيين متنوعون سياسياً وطائفياً".
Advertisement


باسيل لفت الى أن الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990 شرعت لحزب الله استعمال السلاح وكانت تأخذ الشرعية من المجلس النيابي ولأول مرة الحكومة الحالية نزعت الشرعية عن حزب الله باستعمال السلاح ومن أقر هذا الامر وقبل به حزب الله وحركة أمل والحكومة اللبنانية.
وأضاف: "كنا أعلنا عن اننا لا نوافق على حرب اسناد غزة بل على الدفاع عن لبنان، "وقبل 7 تشرين 2023 كان صوتنا مرتفعاً بوجه حزب الله بموضوع الشراكة الوطنية وبناء الدولة، ولكن في موضوع الدفاع عن لبنان كان موقفنا واضحاً، إلا أن حزب الله قرر ان يخرج عن وثيقة التفاهم وعن لبننة سلاح حزب الله الذي نريده لوظيفة لبنانية وليس لوظيفة اقليمية".

وأضاف باسيل: "توجهنا لبناني ونحن تيار معروف أنَّ قراره لبناني ولا يعمل وفق أجندة خارجية"، لافتاً الى أن "خطنا الثابت الواضح هو الدفاع عن لبنان". وأوضح: "نريد أنْ يبقى السلاح بيد الجيش اللبناني ولا نريد للسلاح أن يتلف بل أن يكون مع الجيش اللبناني لمنع الإعتداءات الإسرائيلية وإعادة الأسرى"، مؤكداً: "نحن نجمع بين مفهومَي السيادة والحماية ولا نتحدث فقط عن حصرية السلاح بيد الدولة". 
وقال باسيل: "لدينا موقف متقدم عن كل الأفرقاء بمن فيهم الحكومة وحزب الله إذ نريد حلاً شاملاً يضمن سيادة لبنان ويشمل خروج النازحين وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وصولاً الى الاصلاح المالي والاقتصادي ويعطي لبنان الحماية من خلال قرار دولي، ونحن لا نكتفي بالجزئيات لأن السلاح ليس وحده المشكلة بل أتى نتيجة احتلال إسرائيل واعتداءاتها".

وشدد باسيل على أننا "نبحث عن حل شامل وكل الحلول هي حلول جزئية ترضي هذا المحور أو ذاك ولذلك نختلف مع الكثير من القوى التي تريد الحلول الجزئية ونحن ندعو الى محور وطني لبناني"، لافتاً الى أن "الحكومة ومنذ أشهر لم تقم بحوار جدي حول السلاح كما ان حزب الله لم يكن جدياً بموضوع حصرية السلاح بل كان هناك انتظار لاتفاق اميركي - ايراني الى أن أتت الورقة الاميركية".

وشدد على أن "الحكومة اللبنانية لم تكلف لجنة لوضع مقترح وتقر استراتيجية دفاع وطنية تستجيب للمتطلبات السيادية اللبنانية"، لافتا الى أننا "اذا تحدثنا عن الورقة الاميركية فقد كان يفترض وقف الاعتداءات"، وأضاف: "المخالف الاول للإتفاقات إسرائيل وما نريده هو الاستفادة من القوة الاميركية للتأثير على اسرائيل ولهذا لا نرفض مسعى اميركي لاحلال السلام ولكن نريد ضمان التطبيق".
وأكد: "نحن مع تسليم السلاح وليس مع نزعه، ولا نريد الذهاب الى تصادم داخلي بين الجيش وحزب الله كما اننا لا نريد ان تشعر الطائفة الشيعية انها مستهدفة ومعزولة وان هناك عملية الغاء لوجودها".

وقال باسيل: "نسمع عن، ونشاهد، حشوداً على الحدود اللبنانية السورية ونسمع مواقف من الداخل مفادها أنه اذا لم تنصاعوا سيكون هناك عليكم هجوم من الداخل وعلى الحدود، وسمير جعجع تحدث عن نزع السلاح بالقوة ونحن لا نريد الوصول الى التصادم". ولفت الى أننا "لا نقبل ان يهدد حزب الله اللبنانيين ونرفض التهديد بالحرب الأهلية لكن من أي جهة أتى"، ومشدداً على اننا يجب ان نعترف اننا امام مشكلة لها طابع استراتيجي وسيادي".
وأوضح: "إسرائيل تريد إسرائيل الكبرى وسوريا تريد سوريا الكبرى ويجب أن نتضامن كلبنانيين وألا نقبل بأي كلام تحريضي، ويجب أن نجلس جميعاً إلى حوار وطني لحماية لبنان".

وختم باسيل مؤكداً أنَّ "حصرية السلاح هو أمر مبتوت ولكن السؤال هو حول كيفية التنفيذ"، مشيراً إلى أنه عندما لم يعد بإمكان السلاح وقف الاعتداءات بات علينا أن نبحث عن بدائل للدفاع عن لبنان".
 
مواضيع ذات صلة
باسيل: نحن مع تسليم السلاح وليس نزعه
lebanon 24
20/08/2025 12:13:36 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: من البديهي أنّ مقابل السلاح المطلوب تسليمه أن تنسحب إسرائيل من لبنان
lebanon 24
20/08/2025 12:13:36 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك غادر من دون احداث خرق والورقة الاميركية تحدد 90 يومًا لتسليم السلاح
lebanon 24
20/08/2025 12:13:36 Lebanon 24 Lebanon 24
فياض: سمعت خطاباً حول تسليم السلاح من دون أي إشارة مطلقة إلى الإعتداءات الإسرائيليّة وهذا المنطق لا يتيح المجال لأي حوار ولا يمكننا حصر مشكلة الدولة فقط بموضوع السلاح
lebanon 24
20/08/2025 12:13:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:07 | 2025-08-20
05:05 | 2025-08-20
05:04 | 2025-08-20
05:00 | 2025-08-20
04:56 | 2025-08-20
04:50 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24