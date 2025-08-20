إطلالات "العربية".. اهداف سياسية

Advertisement

تشير مصادر سياسية إلى أن جزءًا من أسباب تكثيف الإطلالات الإعلامية لعدد من الزعماء اللبنانيين عبر قناة "العربية" يعود إلى الرغبة في إظهار مشهد يوحي بوجود إجماع وطني ضد سلاح .هذه الخطوة لا تقتصر على مواقف فردية، بل تعكس توجهًا مدروسًا لتكريس خطاب موحّد أمام الرأي العام العربي والدولي.وبحسب المتابعين، فإن هذه الاستراتيجية مرشحة للاستمرار في الأيام المقبلة، في محاولة لإعادة رسم صورة التوازنات الداخلية ، وتسليط الضوء على المواقف الرافضة لبقاء السلاح خارج إطار الدولة وما يحمله ذلك من تداعيات سياسية وأمنية.