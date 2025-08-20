30
لبنان
إطلالات "العربية".. اهداف سياسية
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
20-08-2025
|
01:15
A-
A+
تشير مصادر سياسية إلى أن جزءًا من أسباب تكثيف الإطلالات الإعلامية لعدد من الزعماء اللبنانيين عبر قناة "العربية" يعود إلى الرغبة في إظهار مشهد يوحي بوجود إجماع وطني ضد سلاح
حزب الله
.
هذه الخطوة لا تقتصر على مواقف فردية، بل تعكس توجهًا مدروسًا لتكريس خطاب موحّد أمام الرأي العام العربي والدولي.
وبحسب المتابعين، فإن هذه الاستراتيجية مرشحة للاستمرار في الأيام المقبلة، في محاولة لإعادة رسم صورة التوازنات الداخلية
اللبنانية
، وتسليط الضوء على المواقف الرافضة لبقاء السلاح خارج إطار الدولة وما يحمله ذلك من تداعيات سياسية وأمنية.
المصدر:
لبنان 24
