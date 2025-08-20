حذر من النازحين

Advertisement

تفيد معلومات متقاطعة أن " " يقوم بعملية تدقيق واسعة تجاه السوريين في الضاحية الجنوبية لبيروت وبعض مناطق الجنوب.ووفق المعلومات، فإن التدقيق يشمل متابعة دقيقة لأي وافد جديد قادم من ، مع محاولة معرفة أسباب دخوله إلى وظروف انتقاله.هذه الإجراءات تعكس مخاوف أمنية متزايدة في ظل التوترات الإقليمية والداخلية، إذ يسعى "الحزب" إلى ضبط بيئته الداخلية ومنع أي خرق أمني محتمل.مصادر متابعة رجحت أن تستمر هذه العملية بشكل منهجي، ما يضع ملف النزوح السوري تحت مزيد من الرقابة والاهتمام في المرحلة المقبلة.