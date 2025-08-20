30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حذر من النازحين
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
20-08-2025
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفيد معلومات متقاطعة أن "
حزب الله
" يقوم
منذ فترة
بعملية تدقيق واسعة تجاه
النازحين
السوريين في الضاحية الجنوبية لبيروت وبعض مناطق الجنوب.
Advertisement
ووفق المعلومات، فإن التدقيق يشمل متابعة دقيقة لأي وافد جديد قادم من
سوريا
، مع محاولة معرفة أسباب دخوله إلى
لبنان
وظروف انتقاله.
هذه الإجراءات تعكس مخاوف أمنية متزايدة في ظل التوترات الإقليمية والداخلية، إذ يسعى "الحزب" إلى ضبط بيئته الداخلية ومنع أي خرق أمني محتمل.
مصادر متابعة رجحت أن تستمر هذه العملية بشكل منهجي، ما يضع ملف النزوح السوري تحت مزيد من الرقابة والاهتمام في المرحلة المقبلة.
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
انطلاق المرحلة الأولى من خطة عودة النازحين السوريين
Lebanon 24
انطلاق المرحلة الأولى من خطة عودة النازحين السوريين
20/08/2025 12:13:46
20/08/2025 12:13:46
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمات أممية: مئات الآلاف من النازحين واللاجئين يعودون حاليا إلى منازلهم في السودان
Lebanon 24
منظمات أممية: مئات الآلاف من النازحين واللاجئين يعودون حاليا إلى منازلهم في السودان
20/08/2025 12:13:46
20/08/2025 12:13:46
Lebanon 24
Lebanon 24
7 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي على خيام النازحين في مواصي خانيونس
Lebanon 24
7 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي على خيام النازحين في مواصي خانيونس
20/08/2025 12:13:46
20/08/2025 12:13:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي:سيطلب من الجيش الانسحاب من أماكن جنوبي غزة لاستخدامها للنازحين من مدينة غزة
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي:سيطلب من الجيش الانسحاب من أماكن جنوبي غزة لاستخدامها للنازحين من مدينة غزة
20/08/2025 12:13:46
20/08/2025 12:13:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أمرٌ يخصّ عون.. ماذا يأمل أهل الجنوب؟
Lebanon 24
أمرٌ يخصّ عون.. ماذا يأمل أهل الجنوب؟
05:07 | 2025-08-20
20/08/2025 05:07:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مطلوب في الضاحية الجنوبية... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
Lebanon 24
توقيف مطلوب في الضاحية الجنوبية... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
05:05 | 2025-08-20
20/08/2025 05:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجيّة الإيرانيّة: لم ولن نتدخّل في الشؤون الداخلية للبنان
Lebanon 24
وزير الخارجيّة الإيرانيّة: لم ولن نتدخّل في الشؤون الداخلية للبنان
05:04 | 2025-08-20
20/08/2025 05:04:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة التمايز بين بري و"حزب الله" بشأن ملف السلاح؟
Lebanon 24
ما حقيقة التمايز بين بري و"حزب الله" بشأن ملف السلاح؟
05:00 | 2025-08-20
20/08/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهامه بشنّ حملات إعلامية ضد النائب معوّض... بيان من فرنجية
Lebanon 24
بعد اتهامه بشنّ حملات إعلامية ضد النائب معوّض... بيان من فرنجية
04:56 | 2025-08-20
20/08/2025 04:56:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
Lebanon 24
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
14:30 | 2025-08-19
19/08/2025 02:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
06:29 | 2025-08-19
19/08/2025 06:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطاقة الشمسية تخلف جبلاً من النفايات القاتلة.. "ذهب سام" يفتك باللبنانيين
Lebanon 24
الطاقة الشمسية تخلف جبلاً من النفايات القاتلة.. "ذهب سام" يفتك باللبنانيين
11:30 | 2025-08-19
19/08/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
10:31 | 2025-08-19
19/08/2025 10:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا
10:18 | 2025-08-19
19/08/2025 10:18:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
05:07 | 2025-08-20
أمرٌ يخصّ عون.. ماذا يأمل أهل الجنوب؟
05:05 | 2025-08-20
توقيف مطلوب في الضاحية الجنوبية... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
05:04 | 2025-08-20
وزير الخارجيّة الإيرانيّة: لم ولن نتدخّل في الشؤون الداخلية للبنان
05:00 | 2025-08-20
ما حقيقة التمايز بين بري و"حزب الله" بشأن ملف السلاح؟
04:56 | 2025-08-20
بعد اتهامه بشنّ حملات إعلامية ضد النائب معوّض... بيان من فرنجية
04:50 | 2025-08-20
في طريق الجديدة.. العثور على جثة شاب مُصابة بطلق ناري داخل منزله
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
20/08/2025 12:13:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
20/08/2025 12:13:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
20/08/2025 12:13:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24