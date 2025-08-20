Advertisement

لبنان

حذر من النازحين

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
20-08-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1406776-638912743943413040.webp
Doc-P-1406776-638912743943413040.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تفيد معلومات متقاطعة أن "حزب الله" يقوم منذ فترة بعملية تدقيق واسعة تجاه النازحين السوريين في الضاحية الجنوبية لبيروت وبعض مناطق الجنوب.
Advertisement
ووفق المعلومات، فإن التدقيق يشمل متابعة دقيقة لأي وافد جديد قادم من سوريا، مع محاولة معرفة أسباب دخوله إلى لبنان وظروف انتقاله.
هذه الإجراءات تعكس مخاوف أمنية متزايدة في ظل التوترات الإقليمية والداخلية، إذ يسعى "الحزب" إلى ضبط بيئته الداخلية ومنع أي خرق أمني محتمل. 
مصادر متابعة رجحت أن تستمر هذه العملية بشكل منهجي، ما يضع ملف النزوح السوري تحت مزيد من الرقابة والاهتمام في المرحلة المقبلة.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
انطلاق المرحلة الأولى من خطة عودة النازحين السوريين
lebanon 24
20/08/2025 12:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمات أممية: مئات الآلاف من النازحين واللاجئين يعودون حاليا إلى منازلهم في السودان
lebanon 24
20/08/2025 12:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24
7 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي على خيام النازحين في مواصي خانيونس
lebanon 24
20/08/2025 12:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي:سيطلب من الجيش الانسحاب من أماكن جنوبي غزة لاستخدامها للنازحين من مدينة غزة
lebanon 24
20/08/2025 12:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:07 | 2025-08-20
05:05 | 2025-08-20
05:04 | 2025-08-20
05:00 | 2025-08-20
04:56 | 2025-08-20
04:50 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24