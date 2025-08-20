سوق الطوابع السوداء عادت

Advertisement

عادت السوق السوداء لبيع الطوابع المالية إلى الواجهة مع اقتراب العام الدراسي، حيث اشتكى مواطنون من بيع الطابع من فئة 50 ألف ليرة بأسعار وصلت أحيانًا إلى 800 ألف ليرة.والمفاجئ، بحسب الشكاوى أنّ عمليات البيع تتم داخل السرايات وأمام مراكز دوائر التربية عبر استغلال حاجة المواطنين الذين يواجهون صعوبة في تأمين الطوابع اللازمة لتصديق الإفادات المدرسية.