لبنان

سوق الطوابع السوداء عادت

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
20-08-2025 | 02:45
عادت السوق السوداء لبيع الطوابع المالية إلى الواجهة مع اقتراب العام الدراسي، حيث اشتكى مواطنون من بيع الطابع من فئة 50 ألف ليرة بأسعار وصلت أحيانًا إلى 800 ألف ليرة. 
والمفاجئ، بحسب الشكاوى أنّ عمليات البيع تتم داخل السرايات وأمام مراكز دوائر التربية عبر استغلال حاجة المواطنين الذين يواجهون صعوبة في تأمين الطوابع اللازمة لتصديق الإفادات المدرسية.
المصدر: لبنان 24
