لبنان

البابا لاوون الرابع عشر في لبنان في هذا الموعد

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
20-08-2025 | 01:38
كشف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ان البابا لاوون الرابع عشر سيزور لبنان في كانون الاول المقبل ونحن بانتظار إعلان الفاتيكان عن موعد الزيارة  تحديدًا.
وفي حديث مع الزميلة ليال الاختيار عبر قناة "العربية" مساء امس سئل الراعي: هل من الممكن أن تزور القدس مجددًا؟ 
فاجاب: إذا اقتضت الحاجة لذلك سأزورها.
 
 
المصدر: لبنان 24
